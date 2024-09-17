СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову
Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-замминистра обороны Иванову
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемого в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
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"Ходатайство следователя о продлении ареста Тимуру Иванову на три месяца суд рассмотрит 19 сентября в 16.00", - сказал собеседник агентства.
Вместе с ним суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бизнесмену Сергею Бородину.
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21 июня, 15:52