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СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 17.09.2024
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18:46 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/arest-1973249779.html
СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову
СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 17.09.2024
СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемого в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:46
2024-09-17T18:46
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемого в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. "Ходатайство следователя о продлении ареста Тимуру Иванову на три месяца суд рассмотрит 19 сентября в 16.00", - сказал собеседник агентства. Вместе с ним суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бизнесмену Сергею Бородину. Ранее во вторник суд продлил до 23 декабря срок содержания под стражей соучредителю "Олимпситистрой" Александру Фомину.
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происшествия, москва, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин
СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову

Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-замминистра обороны Иванову

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемого в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
«
"Ходатайство следователя о продлении ареста Тимуру Иванову на три месяца суд рассмотрит 19 сентября в 16.00", - сказал собеседник агентства.
Вместе с ним суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бизнесмену Сергею Бородину.
Ранее во вторник суд продлил до 23 декабря срок содержания под стражей соучредителю "Олимпситистрой" Александру Фомину.
Cовладелец Олимпситистроя Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину
21 июня, 15:52
 
ПроисшествияМоскваРоссияТимур ИвановСергей БородинАлександр Фомин
 
 
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