https://ria.ru/20240917/arest-1973249779.html

СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову

СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 17.09.2024

СК попросил продлить срок ареста Тимуру Иванову

Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемого в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:46

2024-09-17T18:46

2024-09-17T18:46

происшествия

москва

россия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964647259_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_b4009d1d74a8dc4ef681914eb55f8d69.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемого в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. "Ходатайство следователя о продлении ареста Тимуру Иванову на три месяца суд рассмотрит 19 сентября в 16.00", - сказал собеседник агентства. Вместе с ним суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бизнесмену Сергею Бородину. Ранее во вторник суд продлил до 23 декабря срок содержания под стражей соучредителю "Олимпситистрой" Александру Фомину.

https://ria.ru/20240621/fomin-1954550219.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин