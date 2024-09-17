https://ria.ru/20240917/arest-1973233967.html

Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны

Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны - РИА Новости, 17.09.2024

Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны

Суд в Красноярске арестовал главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на один месяц и 19 дней, он подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:50

2024-09-17T17:50

2024-09-17T17:57

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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красноярск

хабаровский край

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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на один месяц и 19 дней, он подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает Красноярский краевой суд."Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "ЕРСМ Сибири" Безрукова Романа, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - ред.) по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве объектов связи, на 1 месяц 19 суток по 3 ноября включительно", - говорится в сообщении.Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиардов рублей.По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html

https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973182059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, красноярск, хабаровский край, красноярский краевой суд