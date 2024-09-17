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Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны - РИА Новости, 17.09.2024
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17:50 17.09.2024 (обновлено: 17:57 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/arest-1973233967.html
Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны
Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны - РИА Новости, 17.09.2024
Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны
Суд в Красноярске арестовал главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на один месяц и 19 дней, он подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:50
2024-09-17T17:57
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на один месяц и 19 дней, он подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает Красноярский краевой суд."Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "ЕРСМ Сибири" Безрукова Романа, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - ред.) по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве объектов связи, на 1 месяц 19 суток по 3 ноября включительно", - говорится в сообщении.Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиардов рублей.По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, красноярск, хабаровский край, красноярский краевой суд
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Красноярск, Хабаровский край, Красноярский краевой суд
Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны

Суд арестовал главу "ЕРСМ Сибири" на месяц и 19 дней по делу о хищениях у МО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на один месяц и 19 дней, он подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает Красноярский краевой суд.
"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "ЕРСМ Сибири" Безрукова Романа, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - ред.) по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве объектов связи, на 1 месяц 19 суток по 3 ноября включительно", - говорится в сообщении.
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Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиардов рублей.
По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
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