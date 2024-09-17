https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html

Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов

Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 17.09.2024

Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов

Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:32

2024-09-17T22:32

2024-09-17T22:32

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить вглубь РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов "Что касается нашей страны, мы решительно отвергаем возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности в целом, и российско-американских отношений в частности. Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен", – сказал российский дипломат журналистам. Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу: американцы почти под корень уничтожили сдерживающие элементы - договорно-правовые поручни, на которые опиралась архитектура контроля над вооружениями. "Параллельно слышим и рассуждения на Капитолии и в экспертных кругах о том, что Вашингтону нужно-де наращивать вложения в ядерный арсенал, чтобы сдерживать сразу несколько ядерных держав. Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подытожил он.

https://ria.ru/20240316/ssha-1933411279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, курская область, анатолий антонов, вооруженные силы украины