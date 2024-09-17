Рейтинг@Mail.ru
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 17.09.2024
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:32
2024-09-17T22:32
цены на нефть
россия
курская область
анатолий антонов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить вглубь РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов "Что касается нашей страны, мы решительно отвергаем возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности в целом, и российско-американских отношений в частности. Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен", – сказал российский дипломат журналистам. Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу: американцы почти под корень уничтожили сдерживающие элементы - договорно-правовые поручни, на которые опиралась архитектура контроля над вооружениями. "Параллельно слышим и рассуждения на Капитолии и в экспертных кругах о том, что Вашингтону нужно-де наращивать вложения в ядерный арсенал, чтобы сдерживать сразу несколько ядерных держав. Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подытожил он.
https://ria.ru/20240316/ssha-1933411279.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, курская область, анатолий антонов, вооруженные силы украины
Цены на нефть, Россия, Курская область, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов

Антонов: диалог РФ с США по контролю над вооружениями невозможен из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить вглубь РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
«
"Что касается нашей страны, мы решительно отвергаем возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности в целом, и российско-американских отношений в частности. Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен", – сказал российский дипломат журналистам.
Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу: американцы почти под корень уничтожили сдерживающие элементы - договорно-правовые поручни, на которые опиралась архитектура контроля над вооружениями.
"Параллельно слышим и рассуждения на Капитолии и в экспертных кругах о том, что Вашингтону нужно-де наращивать вложения в ядерный арсенал, чтобы сдерживать сразу несколько ядерных держав. Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подытожил он.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией
16 марта, 06:16
 
Цены на нефтьРоссияКурская областьАнатолий АнтоновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала