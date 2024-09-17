https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 17.09.2024
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:32
2024-09-17T22:32
2024-09-17T22:32
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить вглубь РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов "Что касается нашей страны, мы решительно отвергаем возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности в целом, и российско-американских отношений в частности. Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен", – сказал российский дипломат журналистам. Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу: американцы почти под корень уничтожили сдерживающие элементы - договорно-правовые поручни, на которые опиралась архитектура контроля над вооружениями. "Параллельно слышим и рассуждения на Капитолии и в экспертных кругах о том, что Вашингтону нужно-де наращивать вложения в ядерный арсенал, чтобы сдерживать сразу несколько ядерных держав. Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подытожил он.
https://ria.ru/20240316/ssha-1933411279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, курская область, анатолий антонов, вооруженные силы украины
Цены на нефть, Россия, Курская область, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов
Антонов: диалог РФ с США по контролю над вооружениями невозможен из-за Украины
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне украинского кризиса, атаки ВСУ на Курскую область и потенциального дозволения Киеву бить вглубь РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
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"Что касается нашей страны, мы решительно отвергаем возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности в целом, и российско-американских отношений в частности. Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен", – сказал российский дипломат журналистам.
Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу: американцы почти под корень уничтожили сдерживающие элементы - договорно-правовые поручни, на которые опиралась архитектура контроля над вооружениями.
"Параллельно слышим и рассуждения на Капитолии и в экспертных кругах о том, что Вашингтону нужно-де наращивать вложения в ядерный арсенал, чтобы сдерживать сразу несколько ядерных держав. Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подытожил он.