https://ria.ru/20240917/antonov-1973288680.html

Антонов заявил о нежелании США учитывать интересы другой ядерной державы

Антонов заявил о нежелании США учитывать интересы другой ядерной державы - РИА Новости, 17.09.2024

Антонов заявил о нежелании США учитывать интересы другой ядерной державы

В диалоге США и РФ по контролю над вооружениями "никакого просвета нет", Вашингтон не желает учитывать коренные интересы другой ядерной державы, заявил посол... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:24

2024-09-17T22:24

2024-09-17T22:24

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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. В диалоге США и РФ по контролю над вооружениями "никакого просвета нет", Вашингтон не желает учитывать коренные интересы другой ядерной державы, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Никакого просвета в конце тоннеля нет и не предвидится из-за упертого нежелания администрации (президента США - ред.) разговаривать на равных. Учитывать не на словах, а на деле коренные интересы другой ядерной державы. Прежде всего – речь о расширении блока НАТО на Восток и постсоветсткое пространство. Именно это обстоятельство и спровоцировало украинский кризис, создавая для нашей страны прямые угрозы безопасности", – сказал российский дипломат журналистам. США, отметил Антонов, несмотря на "тотальную гибридную войну" против РФ, стараются нащупать приемлемые для себя варианты развития сценария после окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

https://ria.ru/20240316/ssha-1933411279.html

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Наталья Макарова

цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, нато