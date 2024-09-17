https://ria.ru/20240917/angara-1973117082.html
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" - РИА Новости, 17.09.2024
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:24
2024-09-17T10:24
2024-09-17T14:48
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973179852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ef19efd9b66000095a9e1748eea2714.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны. "С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что пуск осуществили сегодня в 10:00 мск.Позже в министерстве сообщили, что спутники вывели на орбиту, все прошло в штатном режиме."После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — уточнили в ведомстве.С космическими аппаратами установили устойчивую телеметрическую связь, их бортовые системы работают штатно.В прошлый раз военные спутники запускали с Плесецка в середине мая. Тогда их вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20240521/peskov-1947385513.html
плесецк
россия
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973179852_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35ee9d27901ee6662e636c137096d5d0.jpg
Пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Плесецк"
Видео сегодняшнего пуска ракеты "Ангара" с Плесецка, которая вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны
2024-09-17T10:24
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны.
«
"С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что пуск осуществили сегодня в 10:00 мск.
Позже в министерстве сообщили, что спутники вывели на орбиту, все прошло в штатном режиме.
«
"После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — уточнили в ведомстве.
С космическими аппаратами установили устойчивую телеметрическую связь, их бортовые системы работают штатно.
В прошлый раз военные спутники запускали с Плесецка в середине мая. Тогда их вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".