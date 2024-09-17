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С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" - РИА Новости, 17.09.2024
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10:24 17.09.2024 (обновлено: 14:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/angara-1973117082.html
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" - РИА Новости, 17.09.2024
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:24
2024-09-17T14:48
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны. &quot;С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса &quot;Ангара-1.2&quot; с космическими аппаратами в интересах Минобороны России&quot;, — отметили в ведомстве.Там уточнили, что пуск осуществили сегодня в 10:00 мск.Позже в министерстве сообщили, что спутники вывели на орбиту, все прошло в штатном режиме.&quot;После старта ракета-носитель легкого класса &quot;Ангара-1.2&quot; взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС&quot;, — уточнили в ведомстве.С космическими аппаратами установили устойчивую телеметрическую связь, их бортовые системы работают штатно.В прошлый раз военные спутники запускали с Плесецка в середине мая. Тогда их вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".
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Пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Плесецк"
Видео сегодняшнего пуска ракеты "Ангара" с Плесецка, которая вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны
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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны.
«

"С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что пуск осуществили сегодня в 10:00 мск.
Позже в министерстве сообщили, что спутники вывели на орбиту, все прошло в штатном режиме.
«

"После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — уточнили в ведомстве.

С космическими аппаратами установили устойчивую телеметрическую связь, их бортовые системы работают штатно.
В прошлый раз военные спутники запускали с Плесецка в середине мая. Тогда их вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".
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