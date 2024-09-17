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С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" - РИА Новости, 17.09.2024

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"

Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:24

2024-09-17T10:24

2024-09-17T14:48

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плесецк

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны. "С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что пуск осуществили сегодня в 10:00 мск.Позже в министерстве сообщили, что спутники вывели на орбиту, все прошло в штатном режиме."После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — уточнили в ведомстве.С космическими аппаратами установили устойчивую телеметрическую связь, их бортовые системы работают штатно.В прошлый раз военные спутники запускали с Плесецка в середине мая. Тогда их вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

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Пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Плесецк" Видео сегодняшнего пуска ракеты "Ангара" с Плесецка, которая вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны 2024-09-17T10:24 true PT1M00S

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область