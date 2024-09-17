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В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов - РИА Новости, 17.09.2024
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11:14 17.09.2024 (обновлено: 15:12 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов - РИА Новости, 17.09.2024
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины, сообщил на РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:14
2024-09-17T15:12
россия
украина
киев
валдис домбровскис
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины, сообщил на заседании Европарламента вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. &quot;Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО&quot;, — сказал он.По словам Домбровскиса, "работа осуществляется оперативно, были подписаны контракты с государствами-членами". Как добавил функционер, в ЕК ожидают, что основные поставки осуществят до конца года. В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия. После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240913/aktivy-1972583563.html
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россия, украина, киев, валдис домбровскис, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Валдис Домбровскис, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Санкции в отношении России, В мире
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов

ЕК: 1,4 миллиарда евро доходов от активов России пошли на ПВО и снаряды Киеву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины, сообщил на заседании Европарламента вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
«

"Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", — сказал он.

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По словам Домбровскиса, "работа осуществляется оперативно, были подписаны контракты с государствами-членами".
Как добавил функционер, в ЕК ожидают, что основные поставки осуществят до конца года.
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После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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РоссияУкраинаКиевВалдис ДомбровскисДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияНАТОСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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