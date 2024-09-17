https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html

В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов

В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов - РИА Новости, 17.09.2024

В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов

Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины, сообщил на РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:14

2024-09-17T11:14

2024-09-17T15:12

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валдис домбровскис

дмитрий песков

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины, сообщил на заседании Европарламента вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. "Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", — сказал он.По словам Домбровскиса, "работа осуществляется оперативно, были подписаны контракты с государствами-членами". Как добавил функционер, в ЕК ожидают, что основные поставки осуществят до конца года. В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия. После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240913/aktivy-1972583563.html

https://ria.ru/20240905/minfin-1970831712.html

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, валдис домбровскис, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато, санкции в отношении россии, в мире