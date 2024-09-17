В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
ЕК: 1,4 миллиарда евро доходов от активов России пошли на ПВО и снаряды Киеву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины, сообщил на заседании Европарламента вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
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"Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", — сказал он.
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По словам Домбровскиса, "работа осуществляется оперативно, были подписаны контракты с государствами-членами".
Как добавил функционер, в ЕК ожидают, что основные поставки осуществят до конца года.
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В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.