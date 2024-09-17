В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала
Актер получил серьезные травмы, упав с лошади на съемках в Нижегородской области
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Актер получил серьезные травмы, упав с лошади во время съёмок сериала в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона.
Инцидент произошел в Володарском районе 5 августа, однако информация о несчастном случае поступила в трудовую инспекцию Нижегородской области только сейчас от пострадавшего мужчины.
"По предварительной информации, в процессе выполнения сцены загримированный и одетый в средневековое обмундирование 28-летний актер ООО "Сильвер продакшн" упал с лошади вследствие ненадежного крепления седла и получил травмы", - говорится в сообщении.
Пострадавшего актера доставили в больницу, где у него были диагностированы ушиб головного мозга, перелом лобной кости, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и другие травмы.
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"При этом извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Как указал пострадавший в своем обращении, представители работодателя прекратили отвечать на телефонные звонки, пытаясь скрыть произошедший несчастный случай", - подчеркивается в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.
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