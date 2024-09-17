https://ria.ru/20240917/akter-1973270589.html

В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала

В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала - РИА Новости, 17.09.2024

В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала

Актер получил серьезные травмы, упав с лошади во время съёмок сериала в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:55

2024-09-17T19:55

2024-09-17T19:55

происшествия

нижегородская область

володарский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Актер получил серьезные травмы, упав с лошади во время съёмок сериала в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона. Инцидент произошел в Володарском районе 5 августа, однако информация о несчастном случае поступила в трудовую инспекцию Нижегородской области только сейчас от пострадавшего мужчины. "По предварительной информации, в процессе выполнения сцены загримированный и одетый в средневековое обмундирование 28-летний актер ООО "Сильвер продакшн" упал с лошади вследствие ненадежного крепления седла и получил травмы", - говорится в сообщении. Пострадавшего актера доставили в больницу, где у него были диагностированы ушиб головного мозга, перелом лобной кости, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и другие травмы. "При этом извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Как указал пострадавший в своем обращении, представители работодателя прекратили отвечать на телефонные звонки, пытаясь скрыть произошедший несчастный случай", - подчеркивается в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.

https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html

https://ria.ru/20240826/remnev-1968597638.html

нижегородская область

володарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, володарский район