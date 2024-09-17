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В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала - РИА Новости, 17.09.2024
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19:55 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/akter-1973270589.html
В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала
В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала - РИА Новости, 17.09.2024
В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала
Актер получил серьезные травмы, упав с лошади во время съёмок сериала в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:55
2024-09-17T19:55
происшествия
нижегородская область
володарский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Актер получил серьезные травмы, упав с лошади во время съёмок сериала в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона. Инцидент произошел в Володарском районе 5 августа, однако информация о несчастном случае поступила в трудовую инспекцию Нижегородской области только сейчас от пострадавшего мужчины. "По предварительной информации, в процессе выполнения сцены загримированный и одетый в средневековое обмундирование 28-летний актер ООО "Сильвер продакшн" упал с лошади вследствие ненадежного крепления седла и получил травмы", - говорится в сообщении. Пострадавшего актера доставили в больницу, где у него были диагностированы ушиб головного мозга, перелом лобной кости, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и другие травмы. "При этом извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Как указал пострадавший в своем обращении, представители работодателя прекратили отвечать на телефонные звонки, пытаясь скрыть произошедший несчастный случай", - подчеркивается в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.
https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html
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происшествия, нижегородская область, володарский район
Происшествия, Нижегородская область, Володарский район
В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала

Актер получил серьезные травмы, упав с лошади на съемках в Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Актер получил серьезные травмы, упав с лошади во время съёмок сериала в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона.
Инцидент произошел в Володарском районе 5 августа, однако информация о несчастном случае поступила в трудовую инспекцию Нижегородской области только сейчас от пострадавшего мужчины.
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"По предварительной информации, в процессе выполнения сцены загримированный и одетый в средневековое обмундирование 28-летний актер ООО "Сильвер продакшн" упал с лошади вследствие ненадежного крепления седла и получил травмы", - говорится в сообщении.
Пострадавшего актера доставили в больницу, где у него были диагностированы ушиб головного мозга, перелом лобной кости, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и другие травмы.
«
"При этом извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Как указал пострадавший в своем обращении, представители работодателя прекратили отвечать на телефонные звонки, пытаясь скрыть произошедший несчастный случай", - подчеркивается в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.
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ПроисшествияНижегородская областьВолодарский район
 
 
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