https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973192937.html
Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом
Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом - РИА Новости, 17.09.2024
Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом
Директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, которого суд выпустил из СИЗО, запрещено пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела, передает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:14
2024-09-17T15:14
2024-09-17T15:14
происшествия
павел попов (генерал)
россия
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, которого суд выпустил из СИЗО, запрещено пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда. Сегодня суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 22 декабря. "Запретить покидать без разрешения следователя жилое помещение, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства за исключением следователей, адвокатов и близких родственников, запретить средства связи и сеть интернет за исключением использования для вызова скорой помощи и других служб, запретить получать и отправлять корреспонденцию, посылки и бандероли", - решил судья Андрей Толкаченко. Суд также разъяснил Ахмедову, что в случае нарушения установленных ограничений его могут вернуть из квартиры на севере Москвы, где он будет отбывать домашний арест, в СИЗО. Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела. По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.
https://ria.ru/20240910/popov-1971905482.html
https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html
https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html
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происшествия, павел попов (генерал), россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Россия, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом
Директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом во время домашнего ареста
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, которого суд выпустил из СИЗО, запрещено пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
Сегодня суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 22 декабря.
"Запретить покидать без разрешения следователя жилое помещение, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства за исключением следователей, адвокатов и близких родственников, запретить средства связи и сеть интернет за исключением использования для вызова скорой помощи и других служб, запретить получать и отправлять корреспонденцию, посылки и бандероли", - решил судья Андрей Толкаченко.
Суд также разъяснил Ахмедову, что в случае нарушения установленных ограничений его могут вернуть из квартиры на севере Москвы, где он будет отбывать домашний арест, в СИЗО.
Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела.
По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов
, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.