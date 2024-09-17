https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973192937.html

Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом

Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом - РИА Новости, 17.09.2024

Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом

Директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, которого суд выпустил из СИЗО, запрещено пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела, передает... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:14

2024-09-17T15:14

2024-09-17T15:14

происшествия

павел попов (генерал)

россия

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, которого суд выпустил из СИЗО, запрещено пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда. Сегодня суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 22 декабря. "Запретить покидать без разрешения следователя жилое помещение, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства за исключением следователей, адвокатов и близких родственников, запретить средства связи и сеть интернет за исключением использования для вызова скорой помощи и других служб, запретить получать и отправлять корреспонденцию, посылки и бандероли", - решил судья Андрей Толкаченко. Суд также разъяснил Ахмедову, что в случае нарушения установленных ограничений его могут вернуть из квартиры на севере Москвы, где он будет отбывать домашний арест, в СИЗО. Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела. По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.

https://ria.ru/20240910/popov-1971905482.html

https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html

https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html

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происшествия, павел попов (генерал), россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)