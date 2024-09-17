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Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/akhmat-1973097412.html
Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области
Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления в Курской области, а также... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:51
2024-09-17T07:51
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
брянская область
курская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления в Курской области, а также несколько украинских дронов и САУ, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Также Алаудинов сообщил, что на суджанском направлении бойцы спецназа "Ахмат" сбили несколько беспилотников, уничтожили одну машину и одну самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, он добавил, что противник пытался прорваться на направлении Веселого, но и там несет потери. Командир спецназа "Ахмат" также отметил, что на курском направлении фиксируются перемещения "некоторых иностранцев" и сторонников концепции "чеченского государства Ичкерия"* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в РФ). Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html
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апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область, Курская область
Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" поразил пехоту ВСУ на Суджанском направлении Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления в Курской области, а также несколько украинских дронов и САУ, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Также Алаудинов сообщил, что на суджанском направлении бойцы спецназа "Ахмат" сбили несколько беспилотников, уничтожили одну машину и одну самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, он добавил, что противник пытался прорваться на направлении Веселого, но и там несет потери.
Командир спецназа "Ахмат" также отметил, что на курском направлении фиксируются перемещения "некоторых иностранцев" и сторонников концепции "чеченского государства Ичкерия"* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в РФ).
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияБрянская областьКурская область
 
 
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