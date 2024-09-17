https://ria.ru/20240917/ahmedov-1973237086.html

Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник

Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2024

Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение, что позволило ему рассчитывать на выход из СИЗО, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:02

2024-09-17T18:02

2024-09-17T18:02

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павел попов (генерал)

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министерство обороны рф (минобороны рф)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение, что позволило ему рассчитывать на выход из СИЗО, сообщил РИА Новости информированный источник. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в столичной квартире на срок до 22 декабря. "Ахмедов заключил досудебное соглашение, это позволило ему рассчитывать на изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал собеседник агентства. Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела. По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.

https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973192937.html

https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html

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происшествия, павел попов (генерал), патриот, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)