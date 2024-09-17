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Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2024
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18:02 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ahmedov-1973237086.html
Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник
Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2024
Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение, что позволило ему рассчитывать на выход из СИЗО, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:02
2024-09-17T18:02
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение, что позволило ему рассчитывать на выход из СИЗО, сообщил РИА Новости информированный источник. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в столичной квартире на срок до 22 декабря. "Ахмедов заключил досудебное соглашение, это позволило ему рассчитывать на изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал собеседник агентства. Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела. По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.
https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973192937.html
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происшествия, павел попов (генерал), патриот, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Патриот, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник

Директор "Патриота" Ахмедов заключил досудебное соглашение для выхода из СИЗО

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение, что позволило ему рассчитывать на выход из СИЗО, сообщил РИА Новости информированный источник.
Сегодня 235-й гарнизонный военный суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в столичной квартире на срок до 22 декабря.
На Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Выпущенному из СИЗО директору "Патриота" запретили пользоваться интернетом
Вчера, 15:14
"Ахмедов заключил досудебное соглашение, это позволило ему рассчитывать на изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела.
По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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5 сентября, 17:25
 
ПроисшествияПавел Попов (генерал)ПатриотРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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