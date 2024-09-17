https://ria.ru/20240917/aes-1973213230.html

На АЭС "Руппур" начали загрузку имитаторов топлива

На АЭС "Руппур" начали загрузку имитаторов топлива - РИА Новости, 17.09.2024

На АЭС "Руппур" начали загрузку имитаторов топлива

Начат важный этап подготовки к пуску реактора №1 строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш - стартовала загрузка в него имитаторов ядерного топлива, РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:35

2024-09-17T16:35

2024-09-17T17:18

ядерные технологии

бангладеш

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс руппур

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начат важный этап подготовки к пуску реактора №1 строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш - стартовала загрузка в него имитаторов ядерного топлива, сообщил инжиниринговый дивизион "Росатома"."На первом энергоблоке АЭС "Руппур" этой ночью начался важный процесс – загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дивизиона.ИТВС - специальное оборудование, полностью повторяющее конструкцию реальных (штатных) тепловыделяющих сборок по размеру, весу и материалам, но без ядерного делящегося материала, составляющего основу ядерного топлива.Процесс загрузки ИТВС длится несколько суток - необходимо загрузить 163 сборки. Работа идет круглосуточно. После того, как будут подтверждены все характеристики реакторной установки с помощью имитаторов, последует загрузка ядерного топлива, отмечается в сообщении.Перед пуском нового энергоблока в активную зону реактора сначала загружаются с последующей выгрузкой макеты топливных кассет (имитаторы) для проверки работы ключевых систем реакторной установки. При формировании имитационной зоны реактора все операции выполняются так, как если бы работы проводились с ядерным топливом, что в рамках подготовки к пуску реакторной установки позволяет отработать на имитаторах процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации.Ядерное топливо для первого блока АЭС "Руппур" на площадку атомной станции завезли в октябре 2023 года.АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240829/egipet-1969257023.html

https://ria.ru/20231005/ruppur-1900665701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бангладеш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, россия, в мире