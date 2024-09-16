https://ria.ru/20240916/zhaloba-1972872124.html
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в подрыве ж/д
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в подрыве ж/д - РИА Новости, 16.09.2024
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в подрыве ж/д
Московский городской суд в понедельник рассмотрит жалобу защиты гражданина России и Италии Руслана Сидики на продление ареста в рамках дела о подрыве железной... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:59
2024-09-16T00:59
2024-09-16T00:59
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский городской суд в понедельник рассмотрит жалобу защиты гражданина России и Италии Руслана Сидики на продление ареста в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 12.15. Басманный суд столицы в конце июля продлил обвиняемому срок ареста до 24 октября, это решение было обжаловано. Гражданину России и Италии Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст 205.3 УК), вину он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил. По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное — Блокпост 204 км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
https://ria.ru/20240821/terakt-1967448796.html
https://ria.ru/20240809/sidiki-1965091738.html
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в подрыве ж/д
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский городской суд в понедельник рассмотрит жалобу защиты гражданина России и Италии Руслана Сидики на продление ареста в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 12.15.
Басманный суд столицы в конце июля продлил обвиняемому срок ареста до 24 октября, это решение было обжаловано.
Гражданину России и Италии Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст 205.3 УК), вину он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил.
По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное — Блокпост 204 км" в Рязанской области
с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги
до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги
, повреждены 15 вагонов.
Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины
, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии
при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань
.
В СК
добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.