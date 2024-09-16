https://ria.ru/20240916/zelenskij-1973015755.html

Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск

Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск - РИА Новости, 16.09.2024

Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск

Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:00

2024-09-16T17:00

2024-09-16T17:00

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Зеленский подписал законопроект №11507, предусматривающий включение в отдельные роды сил вооруженных сил Украины новой структуры — Сил беспилотных систем", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины