https://ria.ru/20240916/zelenskij-1973015755.html
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск - РИА Новости, 16.09.2024
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск
Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:00
2024-09-16T17:00
2024-09-16T17:00
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Зеленский подписал законопроект №11507, предусматривающий включение в отдельные роды сил вооруженных сил Украины новой структуры — Сил беспилотных систем", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск
Зеленский выделил Силы беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ