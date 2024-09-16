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Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/zelenskij-1973015755.html
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск - РИА Новости, 16.09.2024
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск
Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:00
2024-09-16T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Зеленский подписал законопроект №11507, предусматривающий включение в отдельные роды сил вооруженных сил Украины новой структуры — Сил беспилотных систем", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск

Зеленский выделил Силы беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
«
"Зеленский подписал законопроект №11507, предусматривающий включение в отдельные роды сил вооруженных сил Украины новой структуры — Сил беспилотных систем", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
Вадим Сухаревский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
10 июня, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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