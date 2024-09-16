Рейтинг@Mail.ru
На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 16.09.2024 (обновлено: 13:50 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/zavod-1972940154.html
На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай
На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай - РИА Новости, 16.09.2024
На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай
Две женщины погибли в результате обрушения свай на Бийском заводе железобетонных изделий в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о нарушении требований... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:54
2024-09-16T13:50
происшествия
алтайский край
россия
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БАРНАУЛ, 16 сен – РИА Новости. Две женщины погибли в результате обрушения свай на Бийском заводе железобетонных изделий в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщают в СУСК РФ по региону в Telegram-канале. "В помещении формовочного цеха ООО "Бийский завод ЖБИ" города Бийска вследствие нарушений охраны труда, произошло обрушение железобетонных свай на двух сотрудниц предприятия. В результате произошедшего на месте происшествия скончалась 52-летняя женщина. Вторая потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с множественными переломами, где спустя некоторое время скончалась", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что по данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Отмечается, что следователи регионального СУСК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240819/poezd-1967156068.html
алтайский край
россия
бийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, бийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ)
На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай

В Бийске две женщины погибли при обрушении свай на заводе железобетонных изделий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 сен – РИА Новости. Две женщины погибли в результате обрушения свай на Бийском заводе железобетонных изделий в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщают в СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
"В помещении формовочного цеха ООО "Бийский завод ЖБИ" города Бийска вследствие нарушений охраны труда, произошло обрушение железобетонных свай на двух сотрудниц предприятия. В результате произошедшего на месте происшествия скончалась 52-летняя женщина. Вторая потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с множественными переломами, где спустя некоторое время скончалась", - говорится в сообщении.
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краюЦех предприятия в Бийске, где погибли две женщины
Цех предприятия в Бийске, где погибли две женщины - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Цех предприятия в Бийске, где погибли две женщины
Там же отмечается, что по данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что следователи регионального СУСК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
На Алтае подросток забрался на грузовой вагон и пострадал от удара током
19 августа, 18:22
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияБийскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала