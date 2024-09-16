На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай
В Бийске две женщины погибли при обрушении свай на заводе железобетонных изделий
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 сен – РИА Новости. Две женщины погибли в результате обрушения свай на Бийском заводе железобетонных изделий в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщают в СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
"В помещении формовочного цеха ООО "Бийский завод ЖБИ" города Бийска вследствие нарушений охраны труда, произошло обрушение железобетонных свай на двух сотрудниц предприятия. В результате произошедшего на месте происшествия скончалась 52-летняя женщина. Вторая потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с множественными переломами, где спустя некоторое время скончалась", - говорится в сообщении.
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краюЦех предприятия в Бийске, где погибли две женщины
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Цех предприятия в Бийске, где погибли две женщины
Там же отмечается, что по данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что следователи регионального СУСК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.