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На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай

На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай - РИА Новости, 16.09.2024

На алтайском заводе две женщины погибли в результате обрушения свай

Две женщины погибли в результате обрушения свай на Бийском заводе железобетонных изделий в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о нарушении требований... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:54

2024-09-16T12:54

2024-09-16T13:50

происшествия

алтайский край

россия

бийск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 16 сен – РИА Новости. Две женщины погибли в результате обрушения свай на Бийском заводе железобетонных изделий в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщают в СУСК РФ по региону в Telegram-канале. "В помещении формовочного цеха ООО "Бийский завод ЖБИ" города Бийска вследствие нарушений охраны труда, произошло обрушение железобетонных свай на двух сотрудниц предприятия. В результате произошедшего на месте происшествия скончалась 52-летняя женщина. Вторая потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с множественными переломами, где спустя некоторое время скончалась", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что по данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Отмечается, что следователи регионального СУСК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240819/poezd-1967156068.html

алтайский край

россия

бийск

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происшествия, алтайский край, россия, бийск, следственный комитет россии (ск рф)