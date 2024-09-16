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Запад занялся пиаром просроченного украинского президента, заявил Небензя

Запад занялся пиаром просроченного украинского президента, заявил Небензя - РИА Новости, 16.09.2024

Запад занялся пиаром просроченного украинского президента, заявил Небензя

Западные члены Совбеза занялись пиаром "просроченного украинского президента" вместо того, чтобы в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль обсудить... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:19

2024-09-16T19:19

2024-09-16T19:19

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ООН, 16 сен – РИА Новости. Западные члены Совбеза занялись пиаром "просроченного украинского президента" вместо того, чтобы в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль обсудить ситуацию в анклаве на неделе высокого уровня, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента. Я надеюсь, вы понимаете, как лицемерно будут звучать ваши слова сегодня в подобных обстоятельствах", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Постпред РФ также уличил западные страны в лицемерии в отношении ближневосточного конфликта. По словам Небензи, западники "словно воды в рот набрали", когда требуется дать честную оценку тому, что происходит с палестинцами. "Если бы речь шла о любом другом государстве, они бы активно осуждали подобные действия", – добавил он. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке 24-30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240326/ssha-1936013931.html

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