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В Госдуму внесут законопроект о наказании за использование дипфейков

В Госдуму внесут законопроект о наказании за использование дипфейков - РИА Новости, 16.09.2024

В Госдуму внесут законопроект о наказании за использование дипфейков

Законопроект, которым предлагается в том числе наказывать за мошенничество с использованием дипфейков лишением свободы на срок до шести лет с ограничением... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:33

2024-09-16T00:33

2024-09-16T00:33

общество

технологии

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ярослав нилов

алексей пушков

госдума рф

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается в том числе наказывать за мошенничество с использованием дипфейков лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы до полутора лет, внесут в Госдуму глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно проекту, статью 159 УК РФ (мошенничество) предлагается дополнить частью о мошенничестве, совершенном "с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего или иного лица, а равно с использованием биометрических персональных данных потерпевшего или иного лица". За такое преступление предлагается наказывать штрафом до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. Законопроект вводит в ряд статей УК РФ – о клевете, мошенничестве, вымогательстве и другие – дополнительный квалифицирующий признак для гражданина или группы граждан, которые совершают преступление с использованием технологий дипфейк, пояснил журналистам Нилов. "Мы предложили внести изменения в УК и уточнить некоторые квалифицирующие признаки за попытки использовать технологии дипфейков в противозаконных целях. Юридически это понятие в законодательстве пока не прописано, хотя давно следует. Но по смыслу мы понимаем, что это технологии, которые позволяют использовать изображение или звук – как естественный, так и синтезированный, – чтобы ввести человека в заблуждение. И мошенники этим пользуются", - добавил парламентарий.

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общество, технологии, россия, ярослав нилов, алексей пушков, госдума рф