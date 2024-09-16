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СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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09:38 16.09.2024 (обновлено: 11:30 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/wsj-1972900605.html
СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа
СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа
Подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа Райан Раут хотел вступить в ВСУ, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:38
2024-09-16T11:30
в мире
флорида
украина
киев
дональд трамп
джо байден
камала харрис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа Райан Раут хотел вступить в ВСУ, сообщает The Wall Street Journal."В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — говорится в материале.По данным New York Post, подозреваемый часто писал о политике в интернете и с 2019 года жертвовал деньги Демократической партии. Во дворе его дома в округе Гонолулу припаркован грузовой пикап со стикером "Байден-Харрис".Телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута передает, что он держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх. Женщина добавила, что последний раз общалась с Раутом, когда тот в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться с ней.NBC News со ссылкой на судебные документы сообщает, что в Северной Каролине в отношении Раута было заведено более сотни уголовных дел. Телеканал отмечает, что точный исход каждого из них уточнить пока не удалось. Кроме того, не указано, за какой период ведется подсчет дел.Попытки покушения на ТрампаСтрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным силовиков, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов.Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.
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в мире, флорида, украина, киев, дональд трамп, джо байден, камала харрис, вооруженные силы украины, ак-47, повторное покушение на трампа, политика
В мире, Флорида, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, АК-47, Повторное покушение на Трампа, Политика
СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа

WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа был готов вступить в ВСУ

© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа Райан Раут хотел вступить в ВСУ, сообщает The Wall Street Journal.
«
"В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — говорится в материале.
© Фото : соцсетиЗадержанный Райан Уэсли Раут
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Задержанный Райан Уэсли Раут
По данным New York Post, подозреваемый часто писал о политике в интернете и с 2019 года жертвовал деньги Демократической партии. Во дворе его дома в округе Гонолулу припаркован грузовой пикап со стикером "Байден-Харрис".
Телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута передает, что он держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх. Женщина добавила, что последний раз общалась с Раутом, когда тот в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться с ней.
NBC News со ссылкой на судебные документы сообщает, что в Северной Каролине в отношении Раута было заведено более сотни уголовных дел. Телеканал отмечает, что точный исход каждого из них уточнить пока не удалось. Кроме того, не указано, за какой период ведется подсчет дел.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Попытки покушения на Трампа

Стрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным силовиков, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов.
Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.
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В миреФлоридаУкраинаКиевДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныАК-47Повторное покушение на ТрампаПолитика
 
 
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