Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственных корреспондентов.
Полтора часа назад украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Конотоп в Сумской области.
«
"В Сумах был слышен звук взрыва... В Сумах снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях в Telegram-канале телеканала.
В Сумской области с 21.15 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18