https://ria.ru/20240916/vzryvy-1973079346.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 16.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прозвучали в Сумах на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственных... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:48

2024-09-16T23:48

2024-09-16T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

конотоп

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственных корреспондентов. Полтора часа назад украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Конотоп в Сумской области. "В Сумах был слышен звук взрыва... В Сумах снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях в Telegram-канале телеканала. В Сумской области с 21.15 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, россия, конотоп, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины