https://ria.ru/20240916/vzryvy-1972877326.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 16.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в городе Борисполь в Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T03:10

2024-09-16T03:10

2024-09-16T03:17

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в городе Борисполь в Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины, сообщает украинский телеканал ТСН."Борисполь... (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины.В ночь на понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киевской области, Кривом Роге, а также в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

борисполь

киевская область

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в мире, борисполь, киевская область, украина, вооруженные силы украины, россия