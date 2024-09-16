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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 16.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в городе Борисполь в Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:10
2024-09-16T03:10
2024-09-16T03:17
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в городе Борисполь в Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины, сообщает украинский телеканал ТСН."Борисполь... (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины.В ночь на понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киевской области, Кривом Роге, а также в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Борисполь, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
ТСН: в городе Борисполе Киевской области прогремели взрывы