https://ria.ru/20240916/vzryvy-1972867405.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 16.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:04
2024-09-16T00:04
2024-09-16T00:04
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кривой рог
днепропетровская область
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщается в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога