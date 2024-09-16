https://ria.ru/20240916/vtb-1972940989.html

Число клиентов "Привилегии" ВТБ достигло 1 миллиона человек

Число клиентов "Привилегии" ВТБ достигло 1 миллиона человек - РИА Новости, 16.09.2024

Число клиентов "Привилегии" ВТБ достигло 1 миллиона человек

С начала года ВТБ увеличил число клиентов сегмента "Привилегия" на 18% — до 1 миллиона человек, портфель средств под управлением вырос за восемь месяцев на... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:56

2024-09-16T12:56

2024-09-16T12:56

банки

втб (банк)

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. С начала года ВТБ увеличил число клиентов сегмента "Привилегия" на 18% — до 1 миллиона человек, портфель средств под управлением вырос за восемь месяцев на четверть и превысил три миллиона рублей, сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер. "За восемь месяцев портфель вкладов привилегированных клиентов вырос на 26%, а накопительных счетов – на 75%. Основной рост инвестиционного портфеля, который в этом году также на подъеме, обеспечил портфель акций (+15% за год) и рублевых облигаций – рост на 14%", —цитирует пресс-служба банка Брейтенбихера. Среди валютных предпочтений в сегменте "Привилегия" лидирует рубль, его доля в общем объеме вкладов и накопительных счетов составляет более 97%. Китайский юань продолжает укреплять свои позиции в портфеле состоятельных клиентов – с начала года он вырос на 41%. Одновременно портфель в долларах США сократился на 25%. Сегодня активную клиентскую базу этого сегмента в банке составляют клиенты в возрасте в среднем 50 лет. Среди них 57% мужчин и 43% женщин. Средний объем их вклада превышает 2 миллиона рублей, что на 11% больше, чем в начале года. По словам Брейтенбихера, в этом году досрочно завершилось объединение клиентов "Привилегии" банка "Открытие" и ВТБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, втб (банк), россия