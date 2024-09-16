https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html

Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области

Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области

ВСУ занимают и оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под городом Суджа в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:16

2024-09-16T20:16

2024-09-16T20:30

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ занимают и оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под городом Суджа в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "Довольно-таки часто (занимают дома – ред.). Вот они прибывают, выгрузились, засели и пытаются продвинуться дальше, но у них ничего не получается, мы их выбиваем, - рассказал "Оптима". Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что в начале августа один из отрядов подразделения спецназа "Ахмат" прибыл в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

курская область

суджа

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Боец спецназа "Ахмат" об опорных пунктах ВСУ в домах мирных жителей под Суджей ВСУ оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат". За работой российских артиллеристов наблюдал корреспондент РИА Новости. 2024-09-16T20:16 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины