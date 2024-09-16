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Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 16.09.2024 (обновлено: 20:30 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области
ВСУ занимают и оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под городом Суджа в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:16
2024-09-16T20:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ занимают и оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под городом Суджа в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "Довольно-таки часто (занимают дома – ред.). Вот они прибывают, выгрузились, засели и пытаются продвинуться дальше, но у них ничего не получается, мы их выбиваем, - рассказал "Оптима". Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что в начале августа один из отрядов подразделения спецназа "Ахмат" прибыл в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
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курская область
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Боец спецназа "Ахмат" об опорных пунктах ВСУ в домах мирных жителей под Суджей
ВСУ оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат". За работой российских артиллеристов наблюдал корреспондент РИА Новости.
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области

Боец спецназа "Ахмат": ВСУ оборудуют опорные пункты в домах в Курской области

Читать ria.ru в
КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ занимают и оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под городом Суджа в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".
"Довольно-таки часто (занимают дома – ред.). Вот они прибывают, выгрузились, засели и пытаются продвинуться дальше, но у них ничего не получается, мы их выбиваем, - рассказал "Оптима".
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких
29 августа, 07:59
Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что в начале августа один из отрядов подразделения спецназа "Ахмат" прибыл в Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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