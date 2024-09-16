https://ria.ru/20240916/vsu-1973050997.html

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:19

2024-09-16T19:19

2024-09-16T19:19

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела выбиты окна, посечены кровли и заборы в пяти частных домах. Осколками посечён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой растительности. Пожарные расчёты выехали на место. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия