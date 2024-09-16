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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/vsu-1973050997.html
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:19
2024-09-16T19:19
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела выбиты окна, посечены кровли и заборы в пяти частных домах. Осколками посечён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой растительности. Пожарные расчёты выехали на место. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела выбиты окна, посечены кровли и заборы в пяти частных домах. Осколками посечён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой растительности. Пожарные расчёты выехали на место. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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