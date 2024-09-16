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ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области
Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:26
2024-09-16T18:26
2024-09-16T19:15
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курская область
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происшествия
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КУРСКАЯ ОБЛ, 16 сен – РИА Новости. Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления. В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается. На кадрах видна сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.
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Последствия артудара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области, которыми пользуются мирные жители.
Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления.
В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается.
2024-09-16T18:26
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вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Происшествия
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области
ВСУ уничтожают мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области