https://ria.ru/20240916/vsu-1973042509.html

ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области

ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области

Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:26

2024-09-16T18:26

2024-09-16T19:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

происшествия

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КУРСКАЯ ОБЛ, 16 сен – РИА Новости. Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления. В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается. На кадрах видна сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.

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курская область

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Последствия артудара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области, которыми пользуются мирные жители. Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления. В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается. 2024-09-16T18:26 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия