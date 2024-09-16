Рейтинг@Mail.ru
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 16.09.2024 (обновлено: 19:15 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vsu-1973042509.html
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области
Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:26
2024-09-16T19:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973041199_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09d765841ad1d45814c7227fcca24991.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ, 16 сен – РИА Новости. Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления. В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается. На кадрах видна сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.
https://ria.ru/20240915/vertolet-1972808022.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия артудара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области, которыми пользуются мирные жители. Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления. В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается.
2024-09-16T18:26
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973041199_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63cb20f5d95152a74e6f0e1291fee68e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Происшествия
ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области

ВСУ уничтожают мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области

Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ, 16 сен – РИА Новости. Украинская артиллерия уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости снял последствия артудара ВСУ по одному из мостов в этом районе. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские БПЛА, чтобы не допустить его восстановления. В случае появления какой-либо техники, в том числе и сельскохозяйственной, она сразу же уничтожается.
На кадрах видна сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.
Работа экипажа Ми-28нм в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
15 сентября, 13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала