https://ria.ru/20240916/vsu-1973012350.html

Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ

Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ

Новобранцы ВСУ, которые попали в армию после майского закона об усилении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:47

2024-09-16T16:47

2024-09-16T16:49

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новобранцы ВСУ, которые попали в армию после майского закона об усилении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. "Официальные лица говорят, что мобилизация идет по верному пути, однако может понадобиться еще три месяца, прежде чем только что прошедшие подготовку войска смогут повлиять на ситуацию на поле боя", - пишет издание со ссылкой на Завитневича. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html

https://ria.ru/20240916/vsu-1972867676.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины