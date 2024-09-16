Рейтинг@Mail.ru
Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 16.09.2024 (обновлено: 16:49 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vsu-1973012350.html
Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ
Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ
Новобранцы ВСУ, которые попали в армию после майского закона об усилении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:47
2024-09-16T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новобранцы ВСУ, которые попали в армию после майского закона об усилении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. "Официальные лица говорят, что мобилизация идет по верному пути, однако может понадобиться еще три месяца, прежде чем только что прошедшие подготовку войска смогут повлиять на ситуацию на поле боя", - пишет издание со ссылкой на Завитневича. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html
https://ria.ru/20240916/vsu-1972867676.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24cacd93b8171845aaa3ead723a34e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Новобранцы ВСУ еще долго не будут влиять на ситуацию на поле боя, пишут СМИ

FT: ужесточение мобилизации на Украине еще три месяца не будет влиять на бои

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новобранцы ВСУ, которые попали в армию после майского закона об усилении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.
"Официальные лица говорят, что мобилизация идет по верному пути, однако может понадобиться еще три месяца, прежде чем только что прошедшие подготовку войска смогут повлиять на ситуацию на поле боя", - пишет издание со ссылкой на Завитневича.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Мобилизованный в 58 лет украинский пленный рассказал, как его бросили ВСУ
9 сентября, 01:42
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных
Вчера, 00:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала