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Сирийские СМИ рассказали о вербовке террористов для ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
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08:59 16.09.2024 (обновлено: 11:45 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vsu-1972894420.html
Сирийские СМИ рассказали о вербовке террористов для ВСУ
Сирийские СМИ рассказали о вербовке террористов для ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
Сирийские СМИ рассказали о вербовке террористов для ВСУ
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"** по вопросу вербовки в ВСУ... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:59
2024-09-16T11:45
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
идлиб (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 16 сен — РИА Новости. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"** по вопросу вербовки в ВСУ боевиков в сирийской провинции Идлиб для участия в боевых действиях против России, пишет сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в указанном регионе.&quot;Продолжается постоянный контакт между главой украинской разведки Кириллом Будановым* и главарем террористической &quot;Нусры&quot;** по кличке Абу Мохаммад Джуляни с целью продажи террористов-наемников для дальнейшей отправки на Украину для войны против российской армии&quot;, — говорится в материале.По данным источников газеты, в первую очередь вербовка проводится среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска их на Украину продолжается не менее двух месяцев.&quot;Последние данные с запада Идлиба и с севера провинции Латакии говорят, что активность киевской разведки в последнее время в этих районах направлена на мобилизацию боевиков из кавказского региона, (а также. — Прим. ред.) русских, уйгуров и туркоманов. &lt;...&gt; Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца&quot;, — отметили в публикации.Турецкая газета Aydınlık, распространившая ранее новость о связях Киева с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"** для их привлечения к боевым действиям против России, сообщила в субботу, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.**Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240916/wp-1972894621.html
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украина
россия
идлиб (мухафаза)
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вооруженные силы украины, украина, россия, в мире, идлиб (мухафаза)
Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире, Идлиб (мухафаза)
Сирийские СМИ рассказали о вербовке террористов для ВСУ

"Аль-Ватан": Буданов контактирует с "Нусрой" для вербовки террористов для ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 сен — РИА Новости. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"** по вопросу вербовки в ВСУ боевиков в сирийской провинции Идлиб для участия в боевых действиях против России, пишет сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в указанном регионе.
«

"Продолжается постоянный контакт между главой украинской разведки Кириллом Будановым* и главарем террористической "Нусры"** по кличке Абу Мохаммад Джуляни с целью продажи террористов-наемников для дальнейшей отправки на Украину для войны против российской армии", — говорится в материале.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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09:01
По данным источников газеты, в первую очередь вербовка проводится среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска их на Украину продолжается не менее двух месяцев.
«

"Последние данные с запада Идлиба и с севера провинции Латакии говорят, что активность киевской разведки в последнее время в этих районах направлена на мобилизацию боевиков из кавказского региона, (а также. — Прим. ред.) русских, уйгуров и туркоманов. <...> Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца", — отметили в публикации.

Турецкая газета Aydınlık, распространившая ранее новость о связях Киева с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"** для их привлечения к боевым действиям против России, сообщила в субботу, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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