https://ria.ru/20240916/vsu-1972880746.html

Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена

Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена - РИА Новости, 16.09.2024

Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена

Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к киевским властям с просьбой забрать их из плена... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T04:32

2024-09-16T04:32

2024-09-16T09:05

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

киев

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КУРСК, 16 сен — РИА Новости. Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к киевским властям с просьбой забрать их из плена как можно скорее, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Кадры с допросом пленных боевиков передали в распоряжение агентства."Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, взятые в плен российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области, на допросе показали, что командование украинской армии намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненных военных. Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их "кинуло", и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановили, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным на 15 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных и 113 танков.Как объяснил президент Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html

курская область

россия

брянская область

киев

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Украинские пленные рассказали, что командование ВСУ не эвакуирует погибших и раненых Взятые в плен в Курской области украинские десантники попросили Киев забрать их как можно скорее и рассказали, что командование ВСУ намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненых, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства 2024-09-16T04:32 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, киев, безопасность