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Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена
Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена - РИА Новости, 16.09.2024
Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена
Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к киевским властям с просьбой забрать их из плена... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:32
2024-09-16T04:32
2024-09-16T09:05
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КУРСК, 16 сен — РИА Новости. Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к киевским властям с просьбой забрать их из плена как можно скорее, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Кадры с допросом пленных боевиков передали в распоряжение агентства."Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, взятые в плен российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области, на допросе показали, что командование украинской армии намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненных военных. Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их "кинуло", и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановили, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным на 15 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных и 113 танков.Как объяснил президент Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
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Украинские пленные рассказали, что командование ВСУ не эвакуирует погибших и раненых
Взятые в плен в Курской области украинские десантники попросили Киев забрать их как можно скорее и рассказали, что командование ВСУ намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненых, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-09-16T04:32
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность
Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена
Плененные в Курской области десантники ВСУ попросили Киев скорее забрать их