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В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных
В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных - РИА Новости, 16.09.2024
В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на покровское направление, за 45 дней базовой подготовки "не... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:08
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на покровское направление, за 45 дней базовой подготовки "не научились почти ничему". "На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему", - написала Безуглая в социальной сети Facebook*. Она добавила, что на этом фоне особенно цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, "когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием". Накануне Сырский заявил, что продолжительность базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных
Безуглая: ВСУ на Покровском направлении при подготовке не научились почти ничему
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на покровское направление, за 45 дней базовой подготовки "не научились почти ничему".
"На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему", - написала Безуглая в социальной сети Facebook*.
Она добавила, что на этом фоне особенно цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, "когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием".
Накануне Сырский заявил, что продолжительность базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.