https://ria.ru/20240916/vs-1972969608.html

Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил

Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил - РИА Новости, 16.09.2024

Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил

В России увеличится численность Вооруженных сил, указ об этом подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:28

2024-09-16T14:28

2024-09-16T15:22

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России увеличится численность Вооруженных сил, указ об этом подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных cил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", — говорится в документе.Глава государства также поручил правительству выделить Минобороны деньги из бюджета, необходимые для исполнения указа.В предыдущий раз штатную численность ВС увеличивали в декабре 2023 года. Ее подняли до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Указ об этом, согласно документу, утрачивает силу, а подписанный сегодня — начинает действовать 1 декабря.В первом полугодии 2024 года, по данным зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан.При этом, как сообщил Путин в начале сентября, количество желающих стать контрактниками резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.Угрозы со стороны ЗападаСейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Путин, комментируя эти дискуссии, отметил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а свое прямое участие в конфликте.Если Запад пойдет на такой шаг, то это существенно изменит суть украинского конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил президент.

https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность