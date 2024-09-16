Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил
Путин постановил увеличить штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России увеличится численность Вооруженных сил, указ об этом подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных cил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", — говорится в документе.
Глава государства также поручил правительству выделить Минобороны деньги из бюджета, необходимые для исполнения указа.
В предыдущий раз штатную численность ВС увеличивали в декабре 2023 года. Ее подняли до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Указ об этом, согласно документу, утрачивает силу, а подписанный сегодня — начинает действовать 1 декабря.
В первом полугодии 2024 года, по данным зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан.
При этом, как сообщил Путин в начале сентября, количество желающих стать контрактниками резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.
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Угрозы со стороны Запада
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
Путин, комментируя эти дискуссии, отметил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а свое прямое участие в конфликте.
Если Запад пойдет на такой шаг, то это существенно изменит суть украинского конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил президент.
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