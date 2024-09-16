https://ria.ru/20240916/vostok-1972945084.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 16.09.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 115 военных, танк и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:13

2024-09-16T13:13

2024-09-16T13:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военных, танк и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины