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Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 16.09.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 115 военных, танк и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:13
2024-09-16T13:13
2024-09-16T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военных, танк и станцию РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 115 военных и танк в зоне ответственности "Востока"