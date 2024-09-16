https://ria.ru/20240916/volkswagen-1973051685.html

Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году

Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году - РИА Новости, 16.09.2024

Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году

Автоконцерн Volkswagen изучает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников из-за закрытия заводов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:25

2024-09-16T19:25

2024-09-16T20:11

авто

германия

европа

volkswagen group

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen изучает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников из-за закрытия заводов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков центра Jefferies. "По данным аналитиков Jefferies, Volkswagen AG может принять решение о закрытии заводов в этом году, что откроет путь к сокращению более 15 тысяч рабочих мест", — говорится в публикации.Аналитики прогнозируют, что остановка производства обойдется в сумму до четырех миллиардов евро. В аналитической записке центра уточняется, что профсоюзы работников могут протестовать только по поводу заработной платы, но не закрытия завода или увольнений, если последние не защищены контрактами. Закрытие производств также не требует одобрения совета директоров. Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

https://ria.ru/20240910/germaniya-1971922056.html

https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, германия, европа, volkswagen group, volkswagen touareg