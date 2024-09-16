Рейтинг@Mail.ru
Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 16.09.2024 (обновлено: 20:11 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/volkswagen-1973051685.html
Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году
Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году - РИА Новости, 16.09.2024
Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году
Автоконцерн Volkswagen изучает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников из-за закрытия заводов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:25
2024-09-16T20:11
авто
германия
европа
volkswagen group
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bb00eeda5bc31ed43cc254bf2b33560f.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen изучает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников из-за закрытия заводов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков центра Jefferies. &quot;По данным аналитиков Jefferies, Volkswagen AG может принять решение о закрытии заводов в этом году, что откроет путь к сокращению более 15 тысяч рабочих мест&quot;, — говорится в публикации.Аналитики прогнозируют, что остановка производства обойдется в сумму до четырех миллиардов евро. В аналитической записке центра уточняется, что профсоюзы работников могут протестовать только по поводу заработной платы, но не закрытия завода или увольнений, если последние не защищены контрактами. Закрытие производств также не требует одобрения совета директоров. Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
https://ria.ru/20240910/germaniya-1971922056.html
https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_5:0:2138:1600_1920x0_80_0_0_9121f6e56420b64f971a0f2a3f453423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, германия, европа, volkswagen group, volkswagen touareg
Авто, Германия, Европа, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников в этом году

Jefferies: Volkswagen может сократить 15 тыс. сотрудников из-за закрытия заводов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen изучает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников из-за закрытия заводов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков центра Jefferies.
«

"По данным аналитиков Jefferies, Volkswagen AG может принять решение о закрытии заводов в этом году, что откроет путь к сокращению более 15 тысяч рабочих мест", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить
4 сентября, 08:00
Аналитики прогнозируют, что остановка производства обойдется в сумму до четырех миллиардов евро.
В аналитической записке центра уточняется, что профсоюзы работников могут протестовать только по поводу заработной платы, но не закрытия завода или увольнений, если последние не защищены контрактами. Закрытие производств также не требует одобрения совета директоров.
Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.
Работа машиностроительного завода в Германии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Германии грозит деиндустриализация, показало исследование
10 сентября, 18:38
Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.
Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.
Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
Протесты в Брюсселе против планируемого закрытия завода Audi - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi
Вчера, 14:16
 
АвтоГерманияЕвропаVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала