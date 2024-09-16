https://ria.ru/20240916/voditel-1973025769.html

Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян

Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян - РИА Новости, 16.09.2024

Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля "УАЗ", который в Малгобекском районе республики сбил насмерть трех человек, в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:26

2024-09-16T17:26

2024-09-16T17:26

происшествия

россия

малгобекский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

bmw ag

kia rio

bmw 1

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля "УАЗ", который в Малгобекском районе республики сбил насмерть трех человек, в момент совершения аварии он был пьян, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что вечером в воскресенье на автодороге Малгобек-Инарки 65-летний водитель автомобиля "УАЗ-315195", по предварительным данным, в результате несоответствия скорости конкретным условиям, сложившимся на этом участке дороги, совершил наезд на троих граждан, которые, находясь на обочине, меняли колесо у своего автомобиля Kia Sandero. Сбив троих мужчин и зацепив их автомобиль, "УАЗ" столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем BMW. В результате ДТП двое пешеходов от полученных травм скончались на месте происшествия, третий был госпитализирован в реанимационное отделение. По информации СУСК РФ по региону, в результате аварии скончались три человека. "По версии следствия... водитель автомобиля "УАЗ", находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по автомобильной дороге сообщением "Малгобек – Инарки", совершил наезд на находившихся рядом с припаркованным на обочине дороги автотранспортным средством двух 15-летних молодых людей и 58-летнего мужчину, которые скончались от полученных травм", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "УАЗа" задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения" УК РФ. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. "В судебные органы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили ведомстве.

https://ria.ru/20240915/dtp-1972789149.html

https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html

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малгобекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, малгобекский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), bmw ag, kia rio, bmw 1, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом