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Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян - РИА Новости, 16.09.2024
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17:26 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/voditel-1973025769.html
Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян
Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян - РИА Новости, 16.09.2024
Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля "УАЗ", который в Малгобекском районе республики сбил насмерть трех человек, в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:26
2024-09-16T17:26
происшествия
россия
малгобекский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
bmw ag
kia rio
bmw 1
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля "УАЗ", который в Малгобекском районе республики сбил насмерть трех человек, в момент совершения аварии он был пьян, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что вечером в воскресенье на автодороге Малгобек-Инарки 65-летний водитель автомобиля "УАЗ-315195", по предварительным данным, в результате несоответствия скорости конкретным условиям, сложившимся на этом участке дороги, совершил наезд на троих граждан, которые, находясь на обочине, меняли колесо у своего автомобиля Kia Sandero. Сбив троих мужчин и зацепив их автомобиль, "УАЗ" столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем BMW. В результате ДТП двое пешеходов от полученных травм скончались на месте происшествия, третий был госпитализирован в реанимационное отделение. По информации СУСК РФ по региону, в результате аварии скончались три человека. "По версии следствия... водитель автомобиля "УАЗ", находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по автомобильной дороге сообщением "Малгобек – Инарки", совершил наезд на находившихся рядом с припаркованным на обочине дороги автотранспортным средством двух 15-летних молодых людей и 58-летнего мужчину, которые скончались от полученных травм", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "УАЗа" задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения" УК РФ. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. "В судебные органы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили ведомстве.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972789149.html
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происшествия, россия, малгобекский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), bmw ag, kia rio, bmw 1, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Малгобекский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), BMW AG, Kia Rio, BMW 1, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Водитель, сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян

Водитель автомобиля "УАЗ", сбивший насмерть трех человек в Ингушетии, был пьян

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля "УАЗ", который в Малгобекском районе республики сбил насмерть трех человек, в момент совершения аварии он был пьян, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что вечером в воскресенье на автодороге Малгобек-Инарки 65-летний водитель автомобиля "УАЗ-315195", по предварительным данным, в результате несоответствия скорости конкретным условиям, сложившимся на этом участке дороги, совершил наезд на троих граждан, которые, находясь на обочине, меняли колесо у своего автомобиля Kia Sandero. Сбив троих мужчин и зацепив их автомобиль, "УАЗ" столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем BMW. В результате ДТП двое пешеходов от полученных травм скончались на месте происшествия, третий был госпитализирован в реанимационное отделение.
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По информации СУСК РФ по региону, в результате аварии скончались три человека.
"По версии следствия... водитель автомобиля "УАЗ", находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по автомобильной дороге сообщением "Малгобек – Инарки", совершил наезд на находившихся рядом с припаркованным на обочине дороги автотранспортным средством двух 15-летних молодых людей и 58-летнего мужчину, которые скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель "УАЗа" задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения" УК РФ. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.
"В судебные органы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили ведомстве.
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