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В Нигерии освободили 20 пассажиров с атакованного пиратами судна - РИА Новости, 16.09.2024
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23:51 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/vms-1973079202.html
В Нигерии освободили 20 пассажиров с атакованного пиратами судна
В Нигерии освободили 20 пассажиров с атакованного пиратами судна - РИА Новости, 16.09.2024
В Нигерии освободили 20 пассажиров с атакованного пиратами судна
ВМС Нигерии освободили 20 пассажиров с судна, атакованного пиратами, раскрыв новую тактику злоумышленников, которые в последнее время могут действовать заодно с РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:51
2024-09-16T23:51
в мире
нигерия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВМС Нигерии освободили 20 пассажиров с судна, атакованного пиратами, раскрыв новую тактику злоумышленников, которые в последнее время могут действовать заодно с операторами судов, сообщает газета Punch. "Передовая оперативная база ВМС Нигерии в городе Бонни штата Риверс сообщила, что освободила 20 пассажиров, в том числе женщин и детей на морском пути Порт-Харкорт - Бонни. Командир базы в Бонни Максум Мохаммед... заявил, что разведка предполагает, что некоторые из операторов судов могут работать с пиратами для осуществления нападений", - пишет газета. По словам Мохаммеда, операторы набирают пассажиров, заполняя места на судне, затем на полпути в воде симулируют проблему с двигателем. Командир указал, что в это время на судно нападают пираты, которые похищают пассажиров и требуют за них выкуп. По мнению Мохаммеда, в случае с 20 пассажирами злоумышленники планировали применить подобную тактику.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии освободили 20 пассажиров с атакованного пиратами судна

Punch: ВМС Нигерии освободили 20 пассажиров с судна, атакованного пиратами

© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВМС Нигерии освободили 20 пассажиров с судна, атакованного пиратами, раскрыв новую тактику злоумышленников, которые в последнее время могут действовать заодно с операторами судов, сообщает газета Punch.
"Передовая оперативная база ВМС Нигерии в городе Бонни штата Риверс сообщила, что освободила 20 пассажиров, в том числе женщин и детей на морском пути Порт-Харкорт - Бонни. Командир базы в Бонни Максум Мохаммед... заявил, что разведка предполагает, что некоторые из операторов судов могут работать с пиратами для осуществления нападений", - пишет газета.
По словам Мохаммеда, операторы набирают пассажиров, заполняя места на судне, затем на полпути в воде симулируют проблему с двигателем. Командир указал, что в это время на судно нападают пираты, которые похищают пассажиров и требуют за них выкуп. По мнению Мохаммеда, в случае с 20 пассажирами злоумышленники планировали применить подобную тактику.
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