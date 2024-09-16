Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/vinatja-1972989787.html
Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке
Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке - РИА Новости, 16.09.2024
Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке
Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:18
2024-09-16T15:18
происшествия
россия
москва
франция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231597_0:351:2649:1841_1920x0_80_0_0_38fb4c2839d0a8ea97d141e23a10fe7e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство удовлетворить... рассмотреть дело в особом порядке", - сказала судья. Об особом порядке просили защита и обвиняемый, прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала. При особом порядке рассмотрения дела суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока, который по части 3 статьи 330.1 УК РФ составляет 5 лет лишения свободы. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Кроме того, ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу, он находится под стражей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html
https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html
россия
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231597_0:61:2649:2048_1920x0_80_0_0_cf1be743a68adb3d2b00024693e6beae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке

Суд в Москве в особом порядке рассмотрит дело французского иноагента Винатье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье*
Гражданин Франции Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Гражданин Франции Лоран Винатье*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство удовлетворить... рассмотреть дело в особом порядке", - сказала судья.
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России
2 августа, 05:24
Об особом порядке просили защита и обвиняемый, прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала.
При особом порядке рассмотрения дела суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока, который по части 3 статьи 330.1 УК РФ составляет 5 лет лишения свободы.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Кроме того, ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу, он находится под стражей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
4 июля, 11:25
 
ПроисшествияРоссияМоскваФранцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала