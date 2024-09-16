https://ria.ru/20240916/vinatja-1972989787.html

Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке

Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке - РИА Новости, 16.09.2024

Суд рассмотрит дело француза Винатье* в особом порядке

Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:18

2024-09-16T15:18

2024-09-16T15:18

происшествия

россия

москва

франция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство удовлетворить... рассмотреть дело в особом порядке", - сказала судья. Об особом порядке просили защита и обвиняемый, прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала. При особом порядке рассмотрения дела суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока, который по части 3 статьи 330.1 УК РФ составляет 5 лет лишения свободы. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Кроме того, ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу, он находится под стражей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html

https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)