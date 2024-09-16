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Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле - РИА Новости, 16.09.2024
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03:06 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/vilfand-1972877004.html
Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле
Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле - РИА Новости, 16.09.2024
Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле
Ситуация с восстановлением озонового слоя в целом по всему земному шару постепенно улучшается, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:06
2024-09-16T03:06
земля
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация с восстановлением озонового слоя в целом по всему земному шару постепенно улучшается, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. "В целом по всему земному шару ситуация медленно, но постепенно улучшается… Озоновый слой - он совсем тоненький, в нижней стратосфере, при нормальном давлении он меньше 1 сантиметра, но именно он сохраняет возможность жизни на Земле, потому что он поглощает до 90% ультрафиолета. Если бы озонового слоя не было, все живое на Земле было бы выжжено", - сказал Вильфанд. Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью. Исследование, подготовленное в 2014 году экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО), показало, что благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия.
https://ria.ru/20240904/klimat-1970616423.html
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земля, россия, роман вильфанд, оон, гидрометцентр, в мире
Земля, Россия, Роман Вильфанд, ООН, Гидрометцентр, В мире
Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле

Вильфанд: ситуация с восстановлением озонового слоя постепенно улучшается

CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация с восстановлением озонового слоя в целом по всему земному шару постепенно улучшается, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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"В целом по всему земному шару ситуация медленно, но постепенно улучшается… Озоновый слой - он совсем тоненький, в нижней стратосфере, при нормальном давлении он меньше 1 сантиметра, но именно он сохраняет возможность жизни на Земле, потому что он поглощает до 90% ультрафиолета. Если бы озонового слоя не было, все живое на Земле было бы выжжено", - сказал Вильфанд.
Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.
Исследование, подготовленное в 2014 году экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО), показало, что благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия.
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