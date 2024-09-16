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Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ
Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ
Армейская авиация группировки войск "Днепр" поразила крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся удар ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-28. Об этом... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:02
2024-09-16T05:02
2024-09-16T05:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
работино
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Армейская авиация группировки войск "Днепр" поразила крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся удар ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-28. Об этом сообщил журналистам командир вертолетного звена Ка-52 с позывным Самара. "Площадная характерная цель с живой силой противника, парой в составе К-52, Ми-28 одновременно нанесли удар по цели, отработали отлично", - сказал Самара. По его словам, новые задачи для армейской и штурмовой авиации появляются постоянно, так в Запорожской области удары с воздуха не дают противнику закрепиться севернее населенного пункта Работино, освобожденного российскими войсками в мае. "Из-за оперативной работы армейской авиации, в том числе боевых вертолетов Ка-52, в Запорожской области ВСУ не имеет возможности использовать тяжелую технику - она сразу уничтожается", - добавил Самара.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
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запорожская область, работино, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ