https://ria.ru/20240916/vertolety-1972881133.html

Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ

Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024

Вертолеты группировки "Днепр" поразили укрепрайон ВСУ

Армейская авиация группировки войск "Днепр" поразила крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся удар ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-28. Об этом... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T05:02

2024-09-16T05:02

2024-09-16T05:02

специальная военная операция на украине

запорожская область

работино

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Армейская авиация группировки войск "Днепр" поразила крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся удар ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-28. Об этом сообщил журналистам командир вертолетного звена Ка-52 с позывным Самара. "Площадная характерная цель с живой силой противника, парой в составе К-52, Ми-28 одновременно нанесли удар по цели, отработали отлично", - сказал Самара. По его словам, новые задачи для армейской и штурмовой авиации появляются постоянно, так в Запорожской области удары с воздуха не дают противнику закрепиться севернее населенного пункта Работино, освобожденного российскими войсками в мае. "Из-за оперативной работы армейской авиации, в том числе боевых вертолетов Ка-52, в Запорожской области ВСУ не имеет возможности использовать тяжелую технику - она сразу уничтожается", - добавил Самара.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html

запорожская область

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запорожская область, работино, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, вооруженные силы рф, безопасность