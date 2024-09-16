https://ria.ru/20240916/verf-1973037506.html
Компания, построившая "Титаник", перейдет под внешнее управление
Компания, построившая "Титаник", перейдет под внешнее управление - РИА Новости, 16.09.2024
Компания, построившая "Титаник", перейдет под внешнее управление
Одна из крупнейших британских судостроительных компаний "Harland and Wolff", на верфи которой был построен пароход "Титаник", перейдёт под внешнее управление... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:58
2024-09-16T17:58
2024-09-16T17:58
экономика
великобритания
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Одна из крупнейших британских судостроительных компаний "Harland and Wolff", на верфи которой был построен пароход "Титаник", перейдёт под внешнее управление из-за неплатежеспособности, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании. "Совет директоров пришел к выводу, что компания является неплатежеспособной, на основе баланса, согласно последней аудированной отчётности и последней управленческой отчетности", - сказано в заявлении. Процесс передачи под внешнее управление представителям консалтинговой фирмы Teneo начнется на этой неделе. Согласно заявлению, правительство отказало "Harland and Wolff" в кредитовании на 200 миллионов фунтов, из-за чего убыточная компания оказалась в тяжёлом финансовом положении. Таким образом, компания во второй раз с 2019 года перейдёт под внешнее управление. В мае газета Times писала, что пакет финансовой помощи верфи на 200 миллионов фунтов в виде кредитных гарантий был одобрен властями в декабре 2023 года, однако условием его предоставления было прохождение компанией государственной проверки. Как сообщало издание со ссылкой на источник в британском минобороны, глава минфина дал разрешение на отклонение помощи.
https://ria.ru/20240828/sud-1968907710.html
https://ria.ru/20240905/manturov-1970707712.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания
Экономика, Великобритания
Компания, построившая "Титаник", перейдет под внешнее управление
"Harland and Wolff", построившая "Титаник", перейдет под внешнее управление
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Одна из крупнейших британских судостроительных компаний "Harland and Wolff", на верфи которой был построен пароход "Титаник", перейдёт под внешнее управление из-за неплатежеспособности, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте
компании.
"Совет директоров пришел к выводу, что компания является неплатежеспособной, на основе баланса, согласно последней аудированной отчётности и последней управленческой отчетности", - сказано в заявлении.
Процесс передачи под внешнее управление представителям консалтинговой фирмы Teneo начнется на этой неделе.
Согласно заявлению, правительство отказало "Harland and Wolff" в кредитовании на 200 миллионов фунтов, из-за чего убыточная компания оказалась в тяжёлом финансовом положении. Таким образом, компания во второй раз с 2019 года перейдёт под внешнее управление.
В мае газета Times писала, что пакет финансовой помощи верфи на 200 миллионов фунтов в виде кредитных гарантий был одобрен властями в декабре 2023 года, однако условием его предоставления было прохождение компанией государственной проверки. Как сообщало издание со ссылкой на источник в британском минобороны, глава минфина дал разрешение на отклонение помощи.