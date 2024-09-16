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Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола - РИА Новости, 16.09.2024
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12:55 16.09.2024 (обновлено: 13:07 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/usynovlenie-1972940335.html
Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола
Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола - РИА Новости, 16.09.2024
Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола
Кабмин РФ поддерживает при условии доработки законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, следует из копии проекта отзыва... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:55
2024-09-16T13:07
россия
вячеслав володин
петр толстой
ирина яровая
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает при условии доработки законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении", - сказано в документе.Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.Как отмечают авторы, законопроект направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.*Движение ЛГБТ запрещено и признано в РФ экстремистским движением.
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россия, вячеслав володин, петр толстой, ирина яровая, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Ирина Яровая, Госдума РФ, Общество
Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола

Правительство поддержало запрет на усыновление для стран, где можно сменить пол

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки в Москве
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает при условии доработки законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении", - сказано в документе.
Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.
Как отмечают авторы, законопроект направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.
*Движение ЛГБТ запрещено и признано в РФ экстремистским движением.
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