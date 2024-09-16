https://ria.ru/20240916/usynovlenie-1972940335.html

Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола

Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола - РИА Новости, 16.09.2024

Правительство обсудило запрет на усыновление для стран, где есть смена пола

Кабмин РФ поддерживает при условии доработки законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, следует из копии проекта отзыва... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:55

2024-09-16T12:55

2024-09-16T13:07

россия

вячеслав володин

петр толстой

ирина яровая

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает при условии доработки законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении", - сказано в документе.Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.Как отмечают авторы, законопроект направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.*Движение ЛГБТ запрещено и признано в РФ экстремистским движением.

https://ria.ru/20230907/ubiystvo-1894692759.html

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россия, вячеслав володин, петр толстой, ирина яровая, госдума рф, общество