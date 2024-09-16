https://ria.ru/20240916/uran-1973050570.html

Южная Корея сократит закупки уранового топлива в России, сообщили СМИ

Южная Корея сократит закупки уранового топлива в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Южная Корея сократит закупки уранового топлива в России, сообщили СМИ

Южная планирует сократить закупки уранового ядерного топлива в России, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в атомной отрасли. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:43

2024-09-16T19:43

2024-09-16T19:43

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владимир путин

сергей рябков

южная корея

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СЕУЛ, 16 сен - РИА Новости. Южная планирует сократить закупки уранового ядерного топлива в России, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в атомной отрасли. "После (начала - ред.) российско-украинской войны зависимость Южной Кореи от российского уранового топлива становится все более обременительной... (Южнокорейский монополист в сфере гидро- и атомной электроэнергетики - ред.) KHNP будет сокращать закупки российского топлива", - заявил агентству источник. Как сообщает Рёнхап со ссылкой на данные KHNP, в 2019-2023 годах компания закупила за рубежом 1947 тонн обогащенного урана для своих АЭС, из них 36% пришлось на Францию, 34% на Россию, 25% на Великобританию и 5% на Китай. При этом доля АЭС в общей выработке электроэнергии в Южной Корее составляет порядка 30%. Это означает, что около 10% южнокорейской электрогенерации зависит от поставок уранового топлива из России. Однако в связи с "ростом внешнеполитической напряженности" в двусторонних отношениях в южнокорейских деловых кругах "преобладает точка зрения о том, что вероятность сокращения доли российского ядерного топлива высока". Поэтому KHNP, являющаяся 100% дочерней компанией местной госкорпорации KEPCO, "впредь будет расширять закупки в США", отмечает Рёнхап. Республика Корея в соответствии с международным режимом контроля над атомной энергией не может самостоятельно обогащать природный уран до уровня, необходимого для использования в виде ядерного топлива в реакторах АЭС. Весь его объем импортируется в виде гексафторида урана, из которого уже в Южной Корее производятся топливные таблетки тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющие сборки, непосредственно загружаемые в ядерные реакторы, также изготавливаются на месте компанией KEPCO Nuclear Fuel. Рёнхап напоминает, что KHNP 9 сентября подписала с американской компанией Centrus соглашение о существенных условиях сделки по поставке топлива для АЭС, которое должно привести к заключению контракта на долгосрочные поставки ядерного топлива. Генеральный директор KEPCO Хван Чжу Хо по случаю подписания соглашения заявлял, что оно позволит компании "заполучить стабильного поставщика топлива для новых АЭС", а также "в будущем для (АЭС на) малых модульных реакторах". Тем не менее, согласно пресс-релизу компании, получать топливо планируется с нового завода по обогащению урана с помощью газовых центрифуг, который еще только предстоит построить. А в отношении возможных поставок урана повышенного обогащения (HALEU) для малых АЭС, который производится Centrus на заводе в Пайктоне, штат Огайо, сказано лишь, что соглашение "открыло возможность раньше других завладеть необходимым топливом для АЭС будущего". Доля России на мировом рынке уранового топлива Как выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade, по итогам последних полутора лет с января 2023 года по июнь 2024 года Южная Корея оказалась второй самой зависимой от российского урана недружественной страной. Треть (33,7%) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Наиболее зависимой оказалась Франция (60,5%), однако объем ее закупок был меньше - 428,6 миллиона долларов. На третьем месте по уровню зависимости расположились США (26,7%), которые, впрочем, закупили в России урана на 1,7 миллиарда долларов. Согласно открытым данным, Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана - доля "Росатома" составляла 36%. А по добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%. В США доля атомной энергетики составляет 20%, но самостоятельно обеспечить себя топливом Штаты могут лишь на 30%. Россия обеспечивала порядка 20% поставок урана и, по данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставлял обогащенный уран для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делало компанию иностранным поставщиком номер один для Вашингтона. Стремясь увеличить санкционное давление на Москву и одновременно вывести из застоя собственную урановую промышленность, американских власти разработали и приняли закон о запрете на импорт урана из РФ, который вступил в силу с 12 августа. Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона. Согласно данным американской статслужбы, с которыми ознакомилось РИА Новости, США уже в июне этого года сократили импорт урана почти втрое, а покупки в России, Китае и Казахстане и вовсе были приостановлены. В то же время в самих США началось постепенное увеличение производства уранового концентрата. Помимо запрета на импорт новый закон также содержит положение об инвестициях в размере 2,7 миллиарда долларов в развитие внутренних мощностей по обогащению урана. Однако ставка США на подъем внутреннего производства уже привела к росту напряженности среди коренного населения Америки. В мае индейцы навахо - крупнейшего индейского племени в США - выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых ими территориях, а в июле племенная полиция блокировала транспортные потоки при перевозке урана по землям коренного населения в Аризоне. Неопределенность вокруг перспектив развития внутреннего производства привела к тому, что крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила о намерении обратиться к властям с запросом о внесении исключений на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли. Представитель компании Линдси Гейслер в интервью американским СМИ подчеркивала, что быстрое внесение исключений в запрет на импорт российского урана "имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США". Возможное ограничение поставокНа прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия является мировым лидером по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе. Комментируя такую возможность, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, экономические контрмеры России в ответ на санкционное давление могут быть самыми разными. По его словам, Москва взвешивает возможные последствия своих шагов и не будет "рубить с плеча". В то же время он отметил, что на сегодня действия США и их "западных, и не только западных" сателлитов приобрели размах "тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны" против России, поэтому нельзя исключать никаких ответных мер, и их жесткость "тоже будет максимальна".

https://ria.ru/20240916/uran-1972882026.html

https://ria.ru/20240907/koreja-1971221974.html

https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html

https://ria.ru/20240913/kndr-1972526739.html

https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html

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экономика, россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, южная корея