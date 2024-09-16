https://ria.ru/20240916/uran-1972882026.html

Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России

Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России - РИА Новости, 16.09.2024

Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России

Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T05:08

2024-09-16T05:08

2024-09-16T05:08

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade. Согласно доступным данным, за период с января 2023 года по июнь 2024 года российский обогащенный уран среди недружественных стран покупали Франция, Германия, Южная Корея и США. Среди этих государств Франция оказалась больше всего зависима от российского урана — за полтора года 60,5 процента (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на Россию. Второй по зависимости стала Южная Корея — треть (33,7 процента) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Следом расположились США, которые приобрели у Москвы 26,7 процента закупаемого ими урана (1,7 миллиарда долларов), и Германия с долей в 13,4 процента (97,5 миллиона долларов). Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана — доля "Росатома" составляла 36 процентов. А по добыче урановой руды она стала пятой в мире с долей в пять процентов, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные. На прошлой неделе президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.

https://ria.ru/20240915/nikel-1972777052.html

https://ria.ru/20240913/titan-1972419603.html

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в мире, россия, владимир путин