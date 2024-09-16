Рейтинг@Mail.ru
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/uran-1972882026.html
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России - РИА Новости, 16.09.2024
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России
Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:08
2024-09-16T05:08
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963137515_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_08d52f45ba3abdc93396ca3c641132c3.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade. Согласно доступным данным, за период с января 2023 года по июнь 2024 года российский обогащенный уран среди недружественных стран покупали Франция, Германия, Южная Корея и США. Среди этих государств Франция оказалась больше всего зависима от российского урана — за полтора года 60,5 процента (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на Россию. Второй по зависимости стала Южная Корея — треть (33,7 процента) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Следом расположились США, которые приобрели у Москвы 26,7 процента закупаемого ими урана (1,7 миллиарда долларов), и Германия с долей в 13,4 процента (97,5 миллиона долларов). Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана — доля "Росатома" составляла 36 процентов. А по добыче урановой руды она стала пятой в мире с долей в пять процентов, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные. На прошлой неделе президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.
https://ria.ru/20240915/nikel-1972777052.html
https://ria.ru/20240913/titan-1972419603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963137515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_878f45e9e5b685cd19e70e19991d305f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от урана из России

Франция сильнее всех недружественных стран зависит от урана из России

© AP Photo / Ross D. FranklinУрановый рудник
Урановый рудник - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Урановый рудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade.
Согласно доступным данным, за период с января 2023 года по июнь 2024 года российский обогащенный уран среди недружественных стран покупали Франция, Германия, Южная Корея и США. Среди этих государств Франция оказалась больше всего зависима от российского урана — за полтора года 60,5 процента (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на Россию.
Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Названы недружественные страны, которые сильно зависят от никеля из России
Вчера, 07:07
Второй по зависимости стала Южная Корея — треть (33,7 процента) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Следом расположились США, которые приобрели у Москвы 26,7 процента закупаемого ими урана (1,7 миллиарда долларов), и Германия с долей в 13,4 процента (97,5 миллиона долларов).
Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана — доля "Росатома" составляла 36 процентов. А по добыче урановой руды она стала пятой в мире с долей в пять процентов, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные.
На прошлой неделе президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.
Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от титана из России
13 сентября, 05:36
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала