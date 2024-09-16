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На Украине хотят продать единственный завод по производству соли - РИА Новости, 16.09.2024
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19:10 16.09.2024 (обновлено: 20:14 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/ukraina-1973049641.html
На Украине хотят продать единственный завод по производству соли
На Украине хотят продать единственный завод по производству соли - РИА Новости, 16.09.2024
На Украине хотят продать единственный завод по производству соли
На Украине готовятся приватизировать старейшее и единственное в стране предприятие по производству соли, сообщил Фонд госимущества на своей странице в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:10
2024-09-16T20:14
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На Украине готовятся приватизировать старейшее и единственное в стране предприятие по производству соли, сообщил Фонд госимущества на своей странице в Facebook*."Фондом государственного имущества Украины единый имущественный комплекс государственного предприятия "Дрогобычский солевыварочный завод" включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. &lt;…&gt; Осуществляется подготовка объекта к приватизации", — говорится в публикации.По информации фонда, завод производит соль уже более 700 лет.Отмечается, что в комплекс предприятия входят девять памятников архитектуры местного значения. Будущий собственник должен будет подписать с властями охранный договор.Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце июля 2023-го поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240712/otel-1959340274.html
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Украина, В мире
На Украине хотят продать единственный завод по производству соли

На Украине готовят к приватизации старейшее предприятие по производству соли

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На Украине готовятся приватизировать старейшее и единственное в стране предприятие по производству соли, сообщил Фонд госимущества на своей странице в Facebook*.
"Фондом государственного имущества Украины единый имущественный комплекс государственного предприятия "Дрогобычский солевыварочный завод" включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. <…> Осуществляется подготовка объекта к приватизации", — говорится в публикации.
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По информации фонда, завод производит соль уже более 700 лет.
Отмечается, что в комплекс предприятия входят девять памятников архитектуры местного значения. Будущий собственник должен будет подписать с властями охранный договор.
Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце июля 2023-го поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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