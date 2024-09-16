https://ria.ru/20240916/ukraina-1973049641.html

На Украине хотят продать единственный завод по производству соли

На Украине хотят продать единственный завод по производству соли - РИА Новости, 16.09.2024

На Украине хотят продать единственный завод по производству соли

На Украине готовятся приватизировать старейшее и единственное в стране предприятие по производству соли, сообщил Фонд госимущества на своей странице в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:10

2024-09-16T19:10

2024-09-16T20:14

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На Украине готовятся приватизировать старейшее и единственное в стране предприятие по производству соли, сообщил Фонд госимущества на своей странице в Facebook*."Фондом государственного имущества Украины единый имущественный комплекс государственного предприятия "Дрогобычский солевыварочный завод" включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. <…> Осуществляется подготовка объекта к приватизации", — говорится в публикации.По информации фонда, завод производит соль уже более 700 лет.Отмечается, что в комплекс предприятия входят девять памятников архитектуры местного значения. Будущий собственник должен будет подписать с властями охранный договор.Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце июля 2023-го поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240712/otel-1959340274.html

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