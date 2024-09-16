https://ria.ru/20240916/ukraina-1973019280.html

На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных

На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 16.09.2024

На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух подростков по обвинению в поджоге военных автомобилей. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:09

2024-09-16T17:09

2024-09-16T17:09

в мире

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух подростков по обвинению в поджоге военных автомобилей. "Злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой… Прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, обоим подозреваемым 16 лет. Одного задержали в Киеве, второго – на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "препятствование законной деятельности ВСУ". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

украина

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев