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На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 16.09.2024
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17:09 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ukraina-1973019280.html
На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных
На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 16.09.2024
На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных
Служба безопасности Украины заявила о задержании двух подростков по обвинению в поджоге военных автомобилей. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:09
2024-09-16T17:09
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух подростков по обвинению в поджоге военных автомобилей. "Злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой… Прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, обоим подозреваемым 16 лет. Одного задержали в Киеве, второго – на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "препятствование законной деятельности ВСУ". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Киев
На Украине задержали подростков по обвинению в поджоге автомобилей военных

СБУ задержала двух подростков по обвинению в поджоге военных автомобилей

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух подростков по обвинению в поджоге военных автомобилей.
"Злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой… Прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
14 сентября, 10:36
По информации спецслужбы, обоим подозреваемым 16 лет. Одного задержали в Киеве, второго – на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "препятствование законной деятельности ВСУ". Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Сообщают о поджогах". СМИ рассказали о бунте на Украине
16 августа, 11:55
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныКиев
 
 
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