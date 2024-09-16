Швейцария и Украина проведут конференцию высокого уровня по разминированию
МИД Швейцарии анонсировал конференцию по разминированию 17-18 октября
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Швейцария совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД Швейцарии.
"Швейцария совместно с Украиной 17 и 18 октября 2024 года проведет в Лозанне конференцию по разминированию Украины UMAC2024. Цель этой конференции - обсудить критическую важность разминирования как центрального элемента социально-экономического восстановления", - сказано в документе.
Уточняется, что эта конференция соберет в Лозанне высокопоставленных представителей многих правительств и международных организаций, а также частного сектора, гражданского общества и научных кругов.
"Эта конференция высокого уровня сосредоточит внимание на глобальных аспектах гуманитарного разминирования - люди, партнеры и прогресс. Её цель состоит в том, чтобы обратить внимание на решающее значение разминирования как центрального элемента социально-экономического восстановления", - подчеркивают в МИД Швейцарии.
Добавляется, что было приглашено более 50 государств на уровне министров, а также "соответствующие" международные и региональные организации. "Помимо членов ЕС, были также приглашены страны-доноры и заинтересованные страны. Цель состоит в том, чтобы достичь географически сбалансированного представительства государств", - отмечается в заявлении.
В июне Швейцария уже организовала Конференцию по Украине в Бюргенштоке. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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