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Швейцария и Украина проведут конференцию высокого уровня по разминированию - РИА Новости, 16.09.2024
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17:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ukraina-1973017807.html
Швейцария и Украина проведут конференцию высокого уровня по разминированию
Швейцария и Украина проведут конференцию высокого уровня по разминированию - РИА Новости, 16.09.2024
Швейцария и Украина проведут конференцию высокого уровня по разминированию
Швейцария совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны, говорится в опубликованном... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:19
2024-09-16T17:19
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Швейцария совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД Швейцарии. "Швейцария совместно с Украиной 17 и 18 октября 2024 года проведет в Лозанне конференцию по разминированию Украины UMAC2024. Цель этой конференции - обсудить критическую важность разминирования как центрального элемента социально-экономического восстановления", - сказано в документе. Уточняется, что эта конференция соберет в Лозанне высокопоставленных представителей многих правительств и международных организаций, а также частного сектора, гражданского общества и научных кругов. "Эта конференция высокого уровня сосредоточит внимание на глобальных аспектах гуманитарного разминирования - люди, партнеры и прогресс. Её цель состоит в том, чтобы обратить внимание на решающее значение разминирования как центрального элемента социально-экономического восстановления", - подчеркивают в МИД Швейцарии. Добавляется, что было приглашено более 50 государств на уровне министров, а также "соответствующие" международные и региональные организации. "Помимо членов ЕС, были также приглашены страны-доноры и заинтересованные страны. Цель состоит в том, чтобы достичь географически сбалансированного представительства государств", - отмечается в заявлении. В июне Швейцария уже организовала Конференцию по Украине в Бюргенштоке. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240912/shveytsariya-1972357866.html
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в мире, швейцария, евросоюз, украина, лозанна, сво
В мире, Швейцария, Евросоюз, Украина, Лозанна, СВО
Швейцария и Украина проведут конференцию высокого уровня по разминированию

МИД Швейцарии анонсировал конференцию по разминированию 17-18 октября

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Швейцария совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД Швейцарии.
"Швейцария совместно с Украиной 17 и 18 октября 2024 года проведет в Лозанне конференцию по разминированию Украины UMAC2024. Цель этой конференции - обсудить критическую важность разминирования как центрального элемента социально-экономического восстановления", - сказано в документе.
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Уточняется, что эта конференция соберет в Лозанне высокопоставленных представителей многих правительств и международных организаций, а также частного сектора, гражданского общества и научных кругов.
"Эта конференция высокого уровня сосредоточит внимание на глобальных аспектах гуманитарного разминирования - люди, партнеры и прогресс. Её цель состоит в том, чтобы обратить внимание на решающее значение разминирования как центрального элемента социально-экономического восстановления", - подчеркивают в МИД Швейцарии.
Добавляется, что было приглашено более 50 государств на уровне министров, а также "соответствующие" международные и региональные организации. "Помимо членов ЕС, были также приглашены страны-доноры и заинтересованные страны. Цель состоит в том, чтобы достичь географически сбалансированного представительства государств", - отмечается в заявлении.
В июне Швейцария уже организовала Конференцию по Украине в Бюргенштоке. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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