Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину
Сын подозреваемого в покушении на Трампа заявил, что его отец ездил на Украину
© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сын подозреваемого в новом покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа Оран Раут подтвердил газете Guardian, что его отец ездил на Украину и крайне увлеченно относился к ситуации в регионе.
"Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - сказал сын подозреваемого.
При этом сын подозреваемого выразил недовольство в связи с отказом Трампа на дебатах ответить на вопрос, желает ли он победы Киева в конфликте, и заявил, что кандидат от Республиканской партии якобы ничего не делает.
Оран Раут также отметил, что пока у него не было возможности поговорить с отцом о деле о покушении или получить подробную информацию о расследовании в отношении него.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.