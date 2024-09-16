https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html

Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину

Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину - РИА Новости, 16.09.2024

Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину

Сын подозреваемого в новом покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа Оран Раут подтвердил газете Guardian, что его... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:12

2024-09-16T12:12

2024-09-16T12:12

в мире

сша

украина

дональд трамп

повторное покушение на трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972906506_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_536a08a3068d45eba8fc3841e9df816a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сын подозреваемого в новом покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа Оран Раут подтвердил газете Guardian, что его отец ездил на Украину и крайне увлеченно относился к ситуации в регионе. По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена. "Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - сказал сын подозреваемого. При этом сын подозреваемого выразил недовольство в связи с отказом Трампа на дебатах ответить на вопрос, желает ли он победы Киева в конфликте, и заявил, что кандидат от Республиканской партии якобы ничего не делает. Оран Раут также отметил, что пока у него не было возможности поговорить с отцом о деле о покушении или получить подробную информацию о расследовании в отношении него. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972926745.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, повторное покушение на трампа