Рейтинг@Mail.ru
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину - РИА Новости, 16.09.2024
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину
Сын подозреваемого в новом покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа Оран Раут подтвердил газете Guardian, что его... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:12
2024-09-16T12:12
в мире
сша
украина
дональд трамп
повторное покушение на трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972906506_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_536a08a3068d45eba8fc3841e9df816a.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сын подозреваемого в новом покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа Оран Раут подтвердил газете Guardian, что его отец ездил на Украину и крайне увлеченно относился к ситуации в регионе. По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена. "Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - сказал сын подозреваемого. При этом сын подозреваемого выразил недовольство в связи с отказом Трампа на дебатах ответить на вопрос, желает ли он победы Киева в конфликте, и заявил, что кандидат от Республиканской партии якобы ничего не делает. Оран Раут также отметил, что пока у него не было возможности поговорить с отцом о деле о покушении или получить подробную информацию о расследовании в отношении него. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972926745.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972906506_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_5d92dc291173c4627e881a8d6ce6ed4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину

Сын подозреваемого в покушении на Трампа заявил, что его отец ездил на Украину

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сын подозреваемого в новом покушении на бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа Оран Раут подтвердил газете Guardian, что его отец ездил на Украину и крайне увлеченно относился к ситуации в регионе.
По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена.
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании
24 июля, 14:53
"Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - сказал сын подозреваемого.
При этом сын подозреваемого выразил недовольство в связи с отказом Трампа на дебатах ответить на вопрос, желает ли он победы Киева в конфликте, и заявил, что кандидат от Республиканской партии якобы ничего не делает.
Оран Раут также отметил, что пока у него не было возможности поговорить с отцом о деле о покушении или получить подробную информацию о расследовании в отношении него.
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел
Вчера, 12:03
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Полицейские регулируют движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи
Вчера, 12:02
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампПовторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала