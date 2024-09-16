https://ria.ru/20240916/ukraina-1972927322.html

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях - РИА Новости, 16.09.2024

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях

Энергетические объекты повреждены в трех областях Украины после взрывов, произошедших за минувшие сутки, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:04

2024-09-16T12:04

2024-09-16T12:04

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены в трех областях Украины после взрывов, произошедших за минувшие сутки, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. Как уточняет украинское энергетическое ведомство в своем Telegram-канале, речь идет об объектах в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, как утверждается, были повреждены объекты на подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование, нарушалось железнодорожное сообщение. ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

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харьковская область

донецкая народная республика

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