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На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972927322.html
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях - РИА Новости, 16.09.2024
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях
Энергетические объекты повреждены в трех областях Украины после взрывов, произошедших за минувшие сутки, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:04
2024-09-16T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены в трех областях Украины после взрывов, произошедших за минувшие сутки, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. Как уточняет украинское энергетическое ведомство в своем Telegram-канале, речь идет об объектах в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, как утверждается, были повреждены объекты на подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование, нарушалось железнодорожное сообщение. ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
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в мире, украина, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в трех областях

© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены в трех областях Украины после взрывов, произошедших за минувшие сутки, сообщает в понедельник министерство энергетики страны.
Как уточняет украинское энергетическое ведомство в своем Telegram-канале, речь идет об объектах в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, как утверждается, были повреждены объекты на подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование, нарушалось железнодорожное сообщение.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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