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Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине - РИА Новости, 16.09.2024
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11:44 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972923999.html
Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине
Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине - РИА Новости, 16.09.2024
Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине
Организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:44
2024-09-16T11:44
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов этой страны, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов", - сказал Пушилин. По его словам, детей насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты, один из таких - интернат "Дружковский". "На данный момент его уже вывезли полностью, а до этого момента концентрация таких деток, отобранных у родителей, была высока", - отметил глава российского региона. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом РФ Марией Львовной-Беловой. Ранее жители городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и подконтрольная ими организация "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ.
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964931169.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине

Пушилин: организация "Белый ангел" состоит из отставных сотрудников МВД Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов этой страны, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов", - сказал Пушилин.
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По его словам, детей насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты, один из таких - интернат "Дружковский". "На данный момент его уже вывезли полностью, а до этого момента концентрация таких деток, отобранных у родителей, была высока", - отметил глава российского региона.
Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом РФ Марией Львовной-Беловой.
Ранее жители городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и подконтрольная ими организация "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ.
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