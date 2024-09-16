https://ria.ru/20240916/ukraina-1972923999.html

Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине

Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине - РИА Новости, 16.09.2024

Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине

Организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:44

2024-09-16T11:44

2024-09-16T11:44

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украина

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов этой страны, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов", - сказал Пушилин. По его словам, детей насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты, один из таких - интернат "Дружковский". "На данный момент его уже вывезли полностью, а до этого момента концентрация таких деток, отобранных у родителей, была высока", - отметил глава российского региона. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом РФ Марией Львовной-Беловой. Ранее жители городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и подконтрольная ими организация "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ.

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964931169.html

https://ria.ru/20240619/vossoedinenie-1954006274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины