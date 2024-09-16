Пушилин рассказал об организации, похищавшей детей на Украине
Пушилин: организация "Белый ангел" состоит из отставных сотрудников МВД Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация "Белый ангел", которая похищала детей из семей и насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов этой страны, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов", - сказал Пушилин.
По его словам, детей насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты, один из таких - интернат "Дружковский". "На данный момент его уже вывезли полностью, а до этого момента концентрация таких деток, отобранных у родителей, была высока", - отметил глава российского региона.
Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом РФ Марией Львовной-Беловой.
Ранее жители городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и подконтрольная ими организация "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ.