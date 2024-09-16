https://ria.ru/20240916/ukraina-1972890873.html
Украинские власти сообщили о повреждении объекта под Херсоном
Украинские власти сообщили о повреждении объекта под Херсоном - РИА Новости, 16.09.2024
Украинские власти сообщили о повреждении объекта под Херсоном
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник о повреждении РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:23
2024-09-16T08:23
2024-09-16T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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днепр (город)
вооруженные силы украины
херсон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240822/infrastruktura-1967702373.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Херсон
Украинские власти сообщили о повреждении объекта под Херсоном
Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры