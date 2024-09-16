https://ria.ru/20240916/udary-1973076269.html

Американские СМИ призвали Байдена снять ограничения на удары по России

Американские СМИ призвали Байдена снять ограничения на удары по России - РИА Новости, 16.09.2024

Американские СМИ призвали Байдена снять ограничения на удары по России

Ведущие американские средства массовой информации в понедельник обрушились с критикой на администрацию президента США Джо Байдена, обвиняя главу государства в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:05

2024-09-16T23:05

2024-09-16T23:05

россия

украина

сша

джо байден

владимир путин

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Ведущие американские средства массовой информации в понедельник обрушились с критикой на администрацию президента США Джо Байдена, обвиняя главу государства в нерешительности и требуя снять ограничения на использование ВСУ дальнобойных западных ракет для ударов вглубь российской территории. Возможность отмены действующих ограничений широко обсуждалась ранее в сентябре в рамках визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Великобританию и на Украину, а также в ходе переговоров Байдена с британским премьером Киром Стармером в Белом доме. Тем не менее, в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил журналистам, что США по итогам переговоров Байдена и Стармера не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории. "Байден должен позволить Зеленскому бомбить Путина до стола переговоров", - призывает автор Блумберг, колумнист Андреас Клут. Как отмечается в материале, "нерешительность" американского президента ставит в затруднительное положение его преемницу, кандидата на пост главы государства Камалу Харрис. По мнению автора, нынешнему хозяину Белого дома "следует под фанфары объявить, что Украина может наносить удары западным и даже американским оружием вглубь российской территории". В статье подчеркивается, что если Байден сможет подтвердить решимость США одновременно с призывом к переговорам, то оставит после себя "настолько сильное наследие", что Харрис сможет его преумножать, а Дональд Трамп "не сможет разрушить, даже если попытается". "Соединенным Штатам следует брать на себя больше рисков, чтобы помочь Украине. Имеет значение то, как закончится эта война. Если (президент России Владимир - ред.) Путин победит, то это навредит интересам Америки и Европы на десятилетия", - говорится в статье колумниста Дэвида Игнатиуса, опубликованной в газете Washington Post. Автор пишет, что надеется на согласие американского президента снять ограничение по итогам предстоящей встречи Байдена с Владимиром Зеленским, которая может пройти на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. "Не сентиментальность лежит в основе большей американской поддержки Украины, а национальные интересы США", - заключает Игнатиус. Газета Wall Street Journal, в свою очередь, в опубликованном материале указывает, что чем дольше Вашингтон затягивает с выдачей разрешения Украине, тем сильнее будут истощены ряды США. "Президенту Байдену давно пора прекратить это ненужное кровопролитие", - пишет автор материала Анна Хусарска. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240911/blinken-1972170888.html

https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html

https://ria.ru/20240913/bayden-1972478536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон