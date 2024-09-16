https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 16.09.2024

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:11

2024-09-16T21:11

2024-09-16T22:20

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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер."Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами (относительно того), как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, украина, джо байден, нато, кир стармер, владимир путин