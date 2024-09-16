США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
Госдеп: США по-прежнему не готовы объявлять о разрешении на дальние удары по РФ
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами (относительно того), как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.
На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.