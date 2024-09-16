Рейтинг@Mail.ru
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 16.09.2024 (обновлено: 22:20 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 16.09.2024
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:11
2024-09-16T22:20
в мире
сша
россия
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
украина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.&quot;Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами (относительно того), как лучше всего поддержать их, &lt;...&gt; о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. ред.)&quot;, — подчеркнул он.На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
https://ria.ru/20240916/svo-1972979037.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, украина, джо байден, нато, кир стармер, владимир путин
В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Джо Байден, НАТО, Кир Стармер, Владимир Путин
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

Госдеп: США по-прежнему не готовы объявлять о разрешении на дальние удары по РФ

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
«

"Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами (относительно того), как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.

Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России
Вчера, 17:17
На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Сергей Лещенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Киеве назвали разрешение бить вглубь России основным "условием победы"
Вчера, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАУкраинаДжо БайденНАТОКир СтармерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала