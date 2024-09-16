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Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/udary-1972895956.html
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины - РИА Новости, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:05
2024-09-16T09:05
специальная военная операция на украине
киевская область
черкасская область
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Васильков прилет по располаге… В Каневе располагу накрыли, вой стоит на полгорода", - сообщил Лебедев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киевская область, черкасская область, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Черкасская область, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины

Подполье: нанесены удары по расположениям ВСУ в Киевской и Черкасской областях

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Васильков прилет по располаге… В Каневе располагу накрыли, вой стоит на полгорода", - сообщил Лебедев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Будет переворот". СМИ рассказали об угрозе Украине от ВСУ
09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьЧеркасская областьРоссияСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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