https://ria.ru/20240916/udary-1972895956.html
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины - РИА Новости, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:05
2024-09-16T09:05
2024-09-16T09:05
специальная военная операция на украине
киевская область
черкасская область
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Васильков прилет по располаге… В Каневе располагу накрыли, вой стоит на полгорода", - сообщил Лебедев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Черкасская область, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
Подполье: нанесены удары по расположениям ВСУ в Киевской и Черкасской областях