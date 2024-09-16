https://ria.ru/20240916/udary-1972895956.html

Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины

Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины - РИА Новости, 16.09.2024

Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины

Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:05

2024-09-16T09:05

2024-09-16T09:05

специальная военная операция на украине

киевская область

черкасская область

россия

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Удары нанесены по расположениям ВСУ в городе Васильков Киевской области и городе Канев Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Васильков прилет по располаге… В Каневе располагу накрыли, вой стоит на полгорода", - сообщил Лебедев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240916/wp-1972894621.html

киевская область

черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киевская область, черкасская область, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность